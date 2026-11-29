Новак: дефицит топлива в России пока не ощущается
Вице-премьер Александр Новак рассказал о ситуации с топливом в России в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Есть дефицит, но он пока не ощущается»,— сказал вице-премьер, отвечая на вопрос об ущербе от украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
По словам господина Новака, справляться с последствиями атак помогают дополнительные поставки топлива. Кроме того, плановые ремонты предприятий сдвигают на более поздние сроки. Эти меры, как сообщил вице-премьер, позволяют справляться с ситуацией.