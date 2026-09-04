С начала года в Германии зафиксировали 165 случаев саботажа

Немецкие власти с начала года зарегистрировали больше 165 предполагаемых случаев саботажа. Об этом сообщают газета Suddeutsche Zeitung (SZ), а также телекомпании NDR и WDR со ссылкой на документы полиции. Большинство подобных происшествий случилось в Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии.

Под актами саботажа немецкие правоохранительные органы понимают «сознательное вредительство в отношении экономических, научных, военных процессов, а также процессов в сфере безопасности или политики». В это число входят поджоги, а также повреждения линий электропередачи и железнодорожных путей.

Также с начала года немецкая полиция зафиксировала 112 правонарушений, связанных со шпионажем. Более половины из них — свыше 60 случаев — связаны с несанкционированной фото- и видеосъемкой военных объектов и предприятий ВПК, а еще 26 эпизодов расследуются как агентская деятельность с целью диверсий.

Как сообщает SZ, для сбора данных и совершения диверсий через интернет вербуются «расходные агенты». За деньги они якобы ведут наблюдение за представителями оборонных предприятий и передвижением военной техники, а также запускают БПЛА. Немецкие спецслужбы уверены, что за многими из этих происшествий стоит Россия.