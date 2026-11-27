— Женя Миронов, ты — один из самых удивительных людей в моей жизни. Я не встречала человека, который бы обладал тем набором добрых и профессиональных качеств, который есть у тебя. Ты — наидобрейший человек, который готов отдать последнее. Мы с тобой душа в душу занимаемся фондом «Артист» уже 17 лет, и ты всегда готов кинуться на помощь, все сделать, все решить. Ведь помимо того, что ты гениальный актер, ты и потрясающий управленец. Ты создал один из лучших театров в стране, занимаешься с молодежью, проводишь огромное количество акций. Ты — человек дела, действия и, конечно, огромнейшего таланта. Работа с тобой — это радость и удовольствие. Я вспоминаю наши гастроли — где мы только не были! — и наше сотрудничество, и нашу дружбу. Женя, я желаю тебе долголетия, огромных сил, которые у тебя никогда не иссякают. Желаю тебе радости в семье, ведь ты фантастический сын и отец. Желаю твоим близким также здоровья и долголетия, особенно мамочке, которую, я знаю, ты обожаешь.