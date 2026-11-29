В настоящее время расследование дела завершено, утверждено обвинительное заключение, и материалы переданы на рассмотрение в суд. Однако адвокат обвиняемого не согласился с доводами следствия. По словам представителя защиты, по делу собраны не все доказательства, а действия обвиняемого неверно квалифицированы. Об этом адвокат обвиняемого рассказал в эфире телепрограммы.