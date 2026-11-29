Глава СКР затребовал доклад по делу о смерти ребенка в Тольятти из-за охранника
Центральный аппарат проверит доводы защиты, оспорившей квалификацию действий обвиняемого
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели ребенка в Тольятти. Доклад в центральный аппарат представит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области Михаил Ламонов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Инцидент произошел 23 июня 2026 года на охраняемой территории ресурсоснабжающей организации. Следствие установило, что дети пытались забрать солнцезащитные очки одного из них, улетевшие во время игры за забор. Один из несовершеннолетних решил перелезть через ограждение и забрать вещь.
В этот момент подбежал охранник и стал тащить ребенка за ноги. В итоге железные прутья ограждения проткнули тело пострадавшего, он истек кровью и умер, выяснили силовики.
Охранника задержали. СУ СКР по Самарской области возбудило в отношении него уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подозреваемого арестовали.
В настоящее время расследование дела завершено, утверждено обвинительное заключение, и материалы переданы на рассмотрение в суд. Однако адвокат обвиняемого не согласился с доводами следствия. По словам представителя защиты, по делу собраны не все доказательства, а действия обвиняемого неверно квалифицированы. Об этом адвокат обвиняемого рассказал в эфире телепрограммы.
Региональному следствию предстоит проверить доводы защитника обвиняемого и отчитаться в центральном аппарате об итогах расследования.