Две трети жителей Ижевска положительно относятся ко Дню матери
14% представителей сильного пола затруднились с ответом
65% опрошенных ижевчан положительно относятся ко Дню матери, 26% — нейтрально. Это следует из опроса сервиса SuperJob.
Еще 8% горожан затруднились ответить либо впервые узнали о таком празднике. Отрицательно ко Дню матери относится 1% респондентов.
Среди представителей сильного пола в Ижевске больше тех, кто затруднился определить свое отношение к дате или впервые о ней услышал: 14% против 2% среди горожанок. Вторые одобряют День матери чаще первых: 75 и 55%.
Молодежь в возрасте до 35 лет чуть чаще давала положительные оценки празднику (70%) в сравнении с более взрослыми респондентами. Опрос проводился 16—25 ноября, число респондентов неизвестно.