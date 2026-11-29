В результате атаки БПЛА в Воронежской области есть разрушения и пострадавшие
В ночь на 29 ноября в небе над одним городским округом и шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 29 беспилотных летательных аппаратов. В муниципалитете на юге региона одному мужчине и трем женщинам «понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса». Двое из них уже отпущены к родственникам, а двое пока находятся под наблюдением врачей в районной больнице. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.
Согласно предварительным данным, при падении обломков БПЛА, в одном из районов огнем был уничтожен частный дом. Еще в четырех домовладениях повреждены фасады, кровли и остекление, а также ряд хозяйственных построек. В другом районе осколки посекли фасады и остекление двух частных домов.
По информации регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена в Воронежской области накануне в 18:45. Сирена воздушной тревоги в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА сработала в 20:14 в Россошанском, Кантемировском и Богучарском районах, а затем тревога объявлялась в Борисоглебском городском округе, Калачеевском районе, Бутурлиновском, Бобровском, Таловском и Аннинском районах. Отбой опасности атаки беспилотников в регионе дали в 7:47.
Всего минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 1 017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.
Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в ночь на 26 ноября над двумя районами Воронежской области были уничтожены два беспилотника. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете были повреждены кровли и остекление шести частных домов, а также несколько хозяйственных построек.