В ночь на 29 ноября в небе над одним городским округом и шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 29 беспилотных летательных аппаратов. В муниципалитете на юге региона одному мужчине и трем женщинам «понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса». Двое из них уже отпущены к родственникам, а двое пока находятся под наблюдением врачей в районной больнице. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.