В ночь на 26 ноября над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждены кровли и остекление шести частных домов, а также несколько хозяйственных построек. В другом районе поврежден фасад частного дома. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.