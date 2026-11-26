Частные дома повреждены в результате атаки БПЛА в Воронежской области
В ночь на 26 ноября над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждены кровли и остекление шести частных домов, а также несколько хозяйственных построек. В другом районе поврежден фасад частного дома. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По информации регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена в Воронежской области накануне в 22:14. В 22:21 воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА сработала в Острогожском и Лискинском районах. Затем сирены включались в Бобровском, Таловском, Бутурлиновском, Кантемировском, Богучарском и Калачеевском районах, Борисоглебском городском округе, а также Россошанском и Павловском районах. Отбой опасности атаки беспилотников в регионе объявили в 7:07.
Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в ночь на воскресенье, 22 ноября, в небе над Воронежем и двумя районами области уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков БПЛА в областном центре пострадали кровля и остекление частного дома, а также два автомобиля. В одном из пригородных районов повреждения получили остекление частного дома и хозяйственная постройка.