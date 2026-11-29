— Проблема в том, что у нас в принципе проблема с федеральным регулированием зеленых насаждений. Если федеральный закон о животном мире есть, и там многие понятия определены, то федерального закона о растительном мире нет. И растительный мир у нас регулируется разными законами. Лесной кодекс говорит о лесе, закон об окружающем мире — о краснокнижных растениях. Все остальное — серая зона. Соответственно, регионы регулируют это все сами. Многие делают это по аналогии со смежными сферами. Но КС здесь посчитал, что раз федеральный законодатель не обозначил границу кратности, то региону не надо ее устанавливать.