«Эта кратность у нас возникла по аналогии с Лесным кодексом»
Депутат ЗСК Андрей Булдин — о пятикратности компенсации за незаконную вырубку деревьев и решении КС
Конституционный суд (КС) признал неконституционной норму краевого закона «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» о пятикратности компенсации за незаконную вырубку зеленых насаждений (рассчитывается от их стоимости). Поводом к разбирательству послужила жалоба жительницы Сочи, с которой суд взыскал порядка 10 млн руб. за ущерб природе от вырубки, в том числе краснокнижных растений. Заявительница говорила, что вырубку производила на участке под личное подсобное хозяйство, где разрешение не требуется. Сейчас перед краевыми депутатами встал вопрос о приведении регионального закона в соответствие с решением КС. Ситуацию «Ъ-Кубань» обсудил с первым заместителем председателя комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Законодательного собрания края Андреем Булдиным.
— Андрей Владимирович, в ЗСК уже сформировали какую-то позицию по этой ситуации и дорожную карту по ее разрешению?
— Естественно, мы будем приводить закон в соответствие постановлению КС. У нас на это есть три месяца. Мы планируем уже в декабре нормативный акт подкорректировать.
Но если говорить в целом, эта история о том, что граждане взяли землю под коммерческий объект. Чтобы не платить компенсацию за вырубку зеленых насаждений, перевели часть надела под личное подсобное хозяйство (а за вырубку на землях ИЖС, ЛПХ у нас компенсация не предусмотрена), вырубили насаждения. Это выглядит как некая схема. Сочинская прокуратура на это отреагировала и обязала администрацию подать на них в суд. Суд же насчитал компенсацию на 10 млн руб. Их адвокаты обжаловали наш закон в КС по ряду пунктов, в том числе, и норму о кратности компенсации.
— А как появилась кратность у нас в законе?
— Эта кратность у нас возникла по аналогии с Лесным кодексом, согласно которому, если лицо поймано на незаконной рубке леса, ему предъявляют ущерб в кратном размере. Понятно, что в данном случае были не лесные насаждения, но отрегулировали мы вопрос с компенсацией за незаконную рубку зеленых насаждений в городской черте таким же образом. Этот вопрос актуален в крупных агломерациях, где есть зеленые насаждения, есть проблемы с их вырубкой.
По существу Конституционный суд практически по всем вопросам подтвердил законность нашего нормативного акта. В принципе он усмотрел то же, что и мы в подобных операциях с переводом земли, подтвердил, что регионы вправе устанавливать нормы о компенсациях. И только в отношении этой кратности КС посчитал: раз нигде в федеральном законодательстве по зеленым насаждениям в населенных пунктах ее нет, то и в региональном ее быть не должно.
— В чьем ведении находится регулирование этой сферы?
— Проблема в том, что у нас в принципе проблема с федеральным регулированием зеленых насаждений. Если федеральный закон о животном мире есть, и там многие понятия определены, то федерального закона о растительном мире нет. И растительный мир у нас регулируется разными законами. Лесной кодекс говорит о лесе, закон об окружающем мире — о краснокнижных растениях. Все остальное — серая зона. Соответственно, регионы регулируют это все сами. Многие делают это по аналогии со смежными сферами. Но КС здесь посчитал, что раз федеральный законодатель не обозначил границу кратности, то региону не надо ее устанавливать.
Хотя по большому счету это решение КС — в нашу пользу. Нарушителей не освободили от компенсации, а только снизили ее размер.
— Получается, что и другие субъекты РФ должны отреагировать на эту ситуацию?
— Да, те, у кого такая норма установлена, должны будут учитывать это решение КС.