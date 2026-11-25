КС признал неконституционной пятикратную плату за вырубку на Кубани
В Краснодарском крае больше нельзя взыскивать с владельцев участков пятикратную плату за компенсационное озеленение после незаконной вырубки деревьев. При этом обязанность возместить экологический ущерб сохраняется, а за вырубку без разрешения предусмотрена административная ответственность. Конституционный суд РФ признал не соответствующей Основному закону норму краевого закона, которая устанавливала пятикратный размер такой платы.
До внесения изменений в региональное законодательство ее следует рассчитывать исходя из полного возмещения вреда окружающей среде, следует из постановления КС.
Суд указал, что федеральное законодательство не наделяет власти регионов полномочиями самостоятельно вводить повышающие коэффициенты для расчета платы за компенсационное озеленение. Поэтому Краснодарский край не мог устанавливать пятикратный размер платежа за вырубку без порубочного билета.
При этом решение не освобождает нарушителей от ответственности. За вырубку деревьев без разрешения краевой закон предусматривает административное наказание. Кроме того, с виновных по-прежнему могут взыскать сумму, необходимую для полного возмещения экологического ущерба.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба жительницы Сочи Соны Григорян. В июне 2024 года на принадлежащем ей участке вырубили деревья без порубочного билета. Ущерб от уничтожения 41 зеленого насаждения оценили в 9,98 млн руб. с учетом пятикратного коэффициента. Еще 210 тыс. руб. составил ущерб за вырубку двух деревьев инжира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края.
Конституционный суд также разъяснил, что аналогичные положения законов других регионов, устанавливающие повышающие коэффициенты без соответствующих полномочий, не могут применяться судами и другими органами до их отмены.
Законодательному собранию Краснодарского края предстоит изменить региональный закон. Дело Соны Григорян должно быть пересмотрено.