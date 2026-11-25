В Краснодарском крае больше нельзя взыскивать с владельцев участков пятикратную плату за компенсационное озеленение после незаконной вырубки деревьев. При этом обязанность возместить экологический ущерб сохраняется, а за вырубку без разрешения предусмотрена административная ответственность. Конституционный суд РФ признал не соответствующей Основному закону норму краевого закона, которая устанавливала пятикратный размер такой платы.