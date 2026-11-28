Согласно версии следствия, родители девочки, проживавшие в одной из квартир на улице Михаила Поповича в Вологде долгое время умышленно лишали ребенка пищи. Следователи полагают, что отец и мать создали условия для развития опасного для жизни состояния — крайнего истощения организма, что привело к смерти ребенка. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).