Вологодский суд отправил под стражу родителей скончавшейся от истощения девочки
Под стражей отец и мать пробудут до 25 января включительно
Вологодский городской суд 28 ноября принял решение заключить под стражу отца и мать скончавшейся от истощения девочки до 25 января 2027 года. Информацией об этом поделилась пресс-служба судов Вологодской области.
Согласно версии следствия, родители девочки, проживавшие в одной из квартир на улице Михаила Поповича в Вологде долгое время умышленно лишали ребенка пищи. Следователи полагают, что отец и мать создали условия для развития опасного для жизни состояния — крайнего истощения организма, что привело к смерти ребенка. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).
Суд исследовал представленные материалы и данные о личности родителей девочки и избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2027 года.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что родители умершей от истощения девочки в Вологде признали, что она скончалась дома. О смерти девочки стало известно 26 ноября. В семье воспитывались еще 12 детей, девять из них госпитализировали. У брата погибшей также обнаружили истощение.