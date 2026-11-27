Родители умершей от истощения девочки в Вологде признали, что она скончалась дома
Родители девочки, умершей от истощения в Вологде, подтвердили, что ребенок скончался у них дома. При этом свою позицию по предъявленным обвинениям супруги пока не выразили. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СКР по Вологодской области.
В ведомстве уточнили, что отношение к вине родители смогут высказать во время допроса после предъявления обвинения. По закону на это отводится десять дней с момента избрания меры пресечения. Поведение матери и отца, по оценке следствия, примерно одинаковое.
О смерти девочки стало известно 26 ноября. В семье воспитывались еще 12 детей, девять из них госпитализировали. У брата погибшей также обнаружили истощение. Ранее «Ъ» сообщал о задержании родителей.
Семья с 2024 года состояла на профилактическом учете из-за ненадлежащих условий проживания. По данным следствия, родители не обеспечивали детям должного ухода, а ответственные органы не приняли своевременных мер для защиты несовершеннолетних. Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего и халатности. После гибели ребенка обыски прошли в администрации Вологды.