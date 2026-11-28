По данным МВД, в январе 2018 года в Перми в ходе проверочной закупки у обвиняемого приобрели около 3 гр наркотического средства растительного происхождения. После этого он скрылся за границей. В декабре 2023 года мужчину объявили в международный розыск. Спустя два года его задержали на территории Сербии.