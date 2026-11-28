Обвиняемого по делу о сбыте наркотиков в Перми экстрадировали из Сербии
Гражданина России, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков, экстрадировали из Сербии в РФ. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Его передали российским правоохранительным органам в аэропорту Белграда.
По данным МВД, в январе 2018 года в Перми в ходе проверочной закупки у обвиняемого приобрели около 3 гр наркотического средства растительного происхождения. После этого он скрылся за границей. В декабре 2023 года мужчину объявили в международный розыск. Спустя два года его задержали на территории Сербии.
Сейчас в отношении него расследуется уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотических средств). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.