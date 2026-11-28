Суд закрыл заседание по делу об аресте матери погибшей от истощения девочки
Вологодский городской суд принял решение провести в закрытом режиме заседание, на котором рассматривается просьба следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для матери девочки, умершей от истощения. С ходатайством о закрытии процесса выступили представители Следственного комитета, прокуратуры и адвокат подозреваемой. Об этом сообщает «РИА Новости».
Аналогичное решение суд принял сегодня при рассмотрении вопроса об аресте отца ребенка. Мужчину отправили под стражу до 25 января.
О смерти пятилетней девочки стало известно 25 ноября. Всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из которых не достигли совершеннолетия. Родители состояли на профилактическом учете, однако, по предварительным данным, несовершеннолетние продолжали находиться в неблагополучных бытовых условиях и не получали необходимого ухода.
В ходе допроса мать объяснила следователям, что не обращалась за медицинской помощью для дочери, рассчитывая самостоятельно восстановить ее здоровье с помощью питания. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Расследование продолжается.