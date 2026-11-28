Вологодский городской суд принял решение провести в закрытом режиме заседание, на котором рассматривается просьба следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для матери девочки, умершей от истощения. С ходатайством о закрытии процесса выступили представители Следственного комитета, прокуратуры и адвокат подозреваемой. Об этом сообщает «РИА Новости».