Главные роли исполнили Григорий Гавриленко и Татьяна Савина. Вместе с ними на сцену выйдут Никита Краев и Антон Палицин с участницами ансамбля индийского танца «Сантош». Хореографию ставила руководитель коллектива Наталья Бельченко. «Мне очень нравится, что у каждого бога своя функция. И во всех этих историях равновесие в итоге восстанавливается, несмотря ни на что. Кажется, ну все, сейчас точно не выйдет. А оно восстанавливается. И это по-настоящему здорово. Будто есть некая стихия, которая неожиданно приходит на помощь в любой момент»,— добавила Татьяна Савина.