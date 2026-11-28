В ЦСД покажут индийскую сказку «10 комнат Вишну» режиссера Алексея Федорченко
В Центре современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге представят индийскую сказку «10 комнат Вишну» режиссера Алексея Федорченко. Основой для спектакля стали древние мифы о богах, которые будут рассказаны с помощью классического танца, кукол и традиционной музыки. Премьерные показы запланированы на 29 и 30 ноября.
Главной сюжетной линией стали воплощения одного из верховных богов в индуизме — Вишну. Согласно традиции, он поддерживал равновесие в мире. Вишну уже показался в девяти воплощениях, а десятое (Калки) явится в будущем. Так, среди его «аватаров» были рыба, черепаха, дикий вепрь, человеколев, карлик, Рама с топором, Парашурама, Кришна и Будда.
«Это очень интересный жанр, который, наверное, еще никто не пробовал. Мы популярным языком пытаемся рассказать всю индийскую мифологию — очень сложную и необычную. Художественное решение — это смесь аутентичного индийского антуража: танцовщиц, классических танцев и достаточно условных декораций с куклами. И эта условность подкрепляет индийский мир»,— рассказал драматург Алексей Федорченко.
Главные роли исполнили Григорий Гавриленко и Татьяна Савина. Вместе с ними на сцену выйдут Никита Краев и Антон Палицин с участницами ансамбля индийского танца «Сантош». Хореографию ставила руководитель коллектива Наталья Бельченко. «Мне очень нравится, что у каждого бога своя функция. И во всех этих историях равновесие в итоге восстанавливается, несмотря ни на что. Кажется, ну все, сейчас точно не выйдет. А оно восстанавливается. И это по-настоящему здорово. Будто есть некая стихия, которая неожиданно приходит на помощь в любой момент»,— добавила Татьяна Савина.