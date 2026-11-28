Божко сменил на этом посту Светлану Абрамову, которая 18 ноября покинула должность по собственному желанию. Отмечается, что специалист возглавит национальную команду в период подготовки к главным стартам сезона 2027 года. В его обязанности войдет координация работы старших тренеров во всех группах дисциплин, а также выстраивание подготовки сборной к зимнему и летнему сезонам.