Тренер Божко возглавил сборную России по легкой атлетике
Владимир Божко назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Божко сменил на этом посту Светлану Абрамову, которая 18 ноября покинула должность по собственному желанию. Отмечается, что специалист возглавит национальную команду в период подготовки к главным стартам сезона 2027 года. В его обязанности войдет координация работы старших тренеров во всех группах дисциплин, а также выстраивание подготовки сборной к зимнему и летнему сезонам.
До текущего назначения Божко работал в национальной команде с группой выносливости основного состава, отвечая за подготовку стайеров и марафонцев. Среди его воспитанников числятся бронзовый призер чемпионата мира Наталья Цыганова, а также призеры командных чемпионатов Европы Елена Орлова (Сидорченкова) и Анна Щагина.