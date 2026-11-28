В Ярославле регоператора обязали согласовывать графики вывоза мусора
Муниципалитет Ярославля принял изменения в городские правила благоустройства, которые обязывают регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами согласовывать с мэрией графики движения мусоровозов. Решение депутаты приняли 27 ноября.
Также правила закрепляют ответственность регоператора за уборку отходов, просыпавшихся при погрузке в мусоровоз. Контейнерные площадки и прилегающую территорию после вывоза мусора должны будут убирать не позднее чем через три часа после времени, установленного графиком.
Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января 2027 года в Ярославской области сменится региональный оператор по обращению с ТКО. Вместо компании «Хартия» вывозом отходов займется созданный областными властями «Ярославский экологический оператор». Соглашение с ним заключено на десять лет.