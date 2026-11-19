Отходный промысел
В Ярославской области сменили оператора по вывозу мусора
Новым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ярославской области стало ООО «Ярославский экологический оператор», созданное правительством области. Компания начнет свою деятельность с 2027 года. Однако прежний оператор — московская компания «Хартия» — не спешит отказываться от регионального рынка и обжаловал итоги конкурса по выбору оператора.
Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области заключило соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с ООО «Ярославский экологический оператор». Об этом сообщили в министерстве. Компания получила статус регионального оператора на 10 лет.
«Свою деятельность компания начнет с 1 января 2027 года»,— сообщили в министерстве.
«Ярославский экологический оператор» сменит действующего оператора по обращению с ТКО — ООО «Хартия». Соглашение с «Хартией» заключили еще в 2018 году, его срок истекает 31 декабря 2026 года.
Подписание нового соглашения стало результатом конкурсного отбора по выбору нового регионального оператора. Всего на отбор заявились три компании. Это созданное правительством области ООО «Ярославский экологический оператор», действующий оператор ООО «Хартия» и обслуживающая организация на мусоросортировочном комплексе в Даниловском округе ООО «Скоково». Последнюю компанию участники рынка связывают с предпринимателем Ильей Посконновым, которому принадлежит доля крупного подрядчика по обращению с отходами «Макраб». ООО «Скоково» не допустили к конкурсу после рассмотрения заявок из-за непредоставления документов об обеспечении заявки (100 млн руб.).
На первом этапе конкурсная комиссия оценивала приведенную стоимость и заявленные участниками показатели качества услуги. «Хартия» предложила лучшие критерии надежности и исполнительности. Компания пообещала допускать не более одного нарушения графика вывоза мусора за год и возмещать убытки потребителям в течение 5 дней. По этим же критериям у «Ярославского экологического оператора» в протоколе было указано 18 нарушений за год и 10 дней на возмещение убытков. В четыре раза быстрее правительственной компании, за 5 дней, «Хартия» обещала рассматривать обращения потребителей.
Однако главную роль сыграла цена: «Хартия» за свои услуги предложила 28,43 млрд руб., а «Ярославский экологический оператор» — 27,84 млрд руб.
Предложение действующего оператора превышало минимальное на 2,13%. Поскольку разница была больше 2%, комиссия не сравнивала заявки по показателям качества. По результатам рассмотрения конкурсная комиссия отдала «Хартии» второе место, а первое — «Ярославскому экологическому оператору».
Конкурс проходил в два этапа. «Хартия» единственная подала уведомление на участие во втором этапе, но получила отказ. Комиссия посчитала, что компания не подтвердила владение объектами по обработке и обезвреживанию ТКО, мощность которых позволит обрабатывать более 50% массы отходов в области. Второй этап признали несостоявшимся, а победителем стал «Ярославский экологический оператор».
«Хартия» не согласилась с результатами отбора и подала в ФАС России жалобу на результаты конкурса.
В компании считают, что доказали владение объектами для обработки ТКО, предоставив договор аренды мусоросортировочного комплекса АО «Чистый Город» в Ярославле на улице Осташинской. Компания попросила антимонопольный орган отменить протоколы второго этапа и итоговый протокол отбора, а также обязать организатора повторно рассмотреть предложение компании и провести второй этап с ее участием. Сведений о рассмотрении жалобы пока нет.
ООО «Ярославский экологический оператор» создано 4 сентября 2026 года и зарегистрировано по адресу правительственного квартала в Ярославле на улице Советской, 69. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Учредитель — Ярославская область в лице министерства имущественных отношений. Гендиректор — Андрей Шестаков, с августа 2026 года возглавляющий АО «Скоково», крупнейший полигон ТКО в Ярославской области. Прежде господин Шестаков руководил региональным оператором по обращению с ТКО в Самарской области.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что оператор получит 1 млрд руб. заемных средств от регионального фонда развития: 100 млн в этом году и 900 млн руб. в 2027 году. По словам министра финансов региона Алексея Долгова, кредит выдадут под низкую ставку. Деньги предназначены для обеспечения деятельности, а также для приобретения в лизинг спецтехники и оборудования для сбора отходов.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказывал недовольство нынешней ситуацией с вывозом мусора в регионе. Он указывал на ежедневно забитые контейнерные площадки, а также на нехватку контроля и мощностей. Кардинальные изменения глава региона пообещал с 2027 года.