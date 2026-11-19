На первом этапе конкурсная комиссия оценивала приведенную стоимость и заявленные участниками показатели качества услуги. «Хартия» предложила лучшие критерии надежности и исполнительности. Компания пообещала допускать не более одного нарушения графика вывоза мусора за год и возмещать убытки потребителям в течение 5 дней. По этим же критериям у «Ярославского экологического оператора» в протоколе было указано 18 нарушений за год и 10 дней на возмещение убытков. В четыре раза быстрее правительственной компании, за 5 дней, «Хартия» обещала рассматривать обращения потребителей.