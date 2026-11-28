Глава ЛНР также сообщил, что за прошедшие сутки под огнем ВСУ оказались 13 муниципалитетов республики. Повреждения получили коммунальная, энергетическая и гражданская инфраструктура. Ранее господин Пасечник информировал, что за сутки в ЛНР шесть человек получили ранения из-за атак беспилотников ВСУ.