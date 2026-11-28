Шахтеры в ЛНР оказались заблокированы под землей из-за атак ВСУ
В Свердловском муниципальном округе Луганской народной республики ВСУ нанесли удар по территории шахты. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в национальном мессенджере «Макс». В результате атаки был поврежден шахтный трансформатор.
Из-за отключения электроэнергии горняки оказались заблокированы под землей. Оперативные службы провели эвакуационные мероприятия, всех шахтеров удалось поднять на поверхность. По словам господина Пасечника, никто не пострадал.
Глава ЛНР также сообщил, что за прошедшие сутки под огнем ВСУ оказались 13 муниципалитетов республики. Повреждения получили коммунальная, энергетическая и гражданская инфраструктура. Ранее господин Пасечник информировал, что за сутки в ЛНР шесть человек получили ранения из-за атак беспилотников ВСУ.