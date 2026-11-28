Вместо этого спросили, готовы ли они перейти на модель, которую мы развернем внутри компании. Они ответили, что "с удовольствием". Сейчас мы расширяем эту практику, внедряем собственные решения и формируем правила работы с ИИ. Думаю, со временем использование таких инструментов будет все более упорядоченным. И, вероятно, другие компании тоже будут двигаться в этом направлении».