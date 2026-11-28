Сотрудники освоили темную сторону ИИ
Стоит ли запрещать некорпоративные нейросети ради безопасности компаний
Над бизнесом нависла угроза «теневого ИИ». Так называют сервисы искусственного интеллекта, которые сотрудники используют без согласования с работодателем, если корпоративные инструменты недоступны или не позволяют решить нужную задачу.
Специалисты по ИТ-безопасности не всегда знают, какие данные работники передают сторонним сервисам и каким именно моделям. Это существенно повышает риски. Как отмечают в «Лаборатории Касперского», 97% организаций уже столкнулись с негативными последствиями использования «теневого ИИ».
Чаще всего это приводило к проблемам с конфиденциальностью данных, ошибкам в рабочих процессах и пробелам в обеспечении информационной безопасности. Риски в этой сфере серьезные, отмечает глава компании InfoWatch, председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская:
«ИИ-агент — это система, способная самостоятельно выполнять действия. При этом сама модель может быть зарубежной. Значит, существует риск утечки данных, а также совершения вредоносных действий. Сейчас есть так называемые LLM-файрволы — системы, которые должны служить защитным барьером между компанией и искусственным интеллектом. Но, честно говоря, пока они работают не очень хорошо.
Существуют и способы ограничить возможности ИИ-агентов: запретить им определенные действия, установить правила безопасности. Однако полностью решить проблему использования сотрудниками искусственного интеллекта пока не удается. В ИТ-компаниях "теневой ИИ" используют практически повсеместно. Например, полтора года назад мы задумались, как внедрить искусственный интеллект и систематизировать его использование, и сначала опросили разработчиков. Тогда выяснилось, что 87% уже пользовались различными ИИ-инструментами.
Мы не стали запрещать их, поскольку это бессмысленно.
Вместо этого спросили, готовы ли они перейти на модель, которую мы развернем внутри компании. Они ответили, что "с удовольствием". Сейчас мы расширяем эту практику, внедряем собственные решения и формируем правила работы с ИИ. Думаю, со временем использование таких инструментов будет все более упорядоченным. И, вероятно, другие компании тоже будут двигаться в этом направлении».
Кроме того, как подчеркивает глава InfoWatch, пользователи «теневого ИИ» рискуют столкнуться с вредоносным программным обеспечением, которое могут установить на их устройства, или стать жертвами кибератак. Ранее из-за резкого роста числа атак с использованием искусственного интеллекта специалисты назвали минувший октябрь «черным».
Между тем с помощью ИИ обсуждаются, например, детали мирного соглашения с Украиной. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Какими именно моделями пользуется спецпредставитель президента России, он не уточнил, однако похвалил отечественные разработки. Важно разделять, кто и для каких целей использует этот инструмент в работе, подчеркивает генеральный продюсер Gonzo Film и AI Media Иван Голомовзюк:
«Если не считать корпоративных задач, в которых искусственный интеллект может заменить сотрудников бэк-офиса, нас прежде всего интересует создание контента. Конечно, в крупных структурах, работающих с важными данными, которые не должны покидать страну или попадать к другим компаниям, необходимы серьезные меры безопасности.
Но для обычного пользователя, который, например, рисует картинки, такие ограничения не нужны.
Напротив, чтобы получить конкурентное преимущество перед зарубежными компаниями, создающими контент, нам необходимо пользоваться всеми доступными инструментами. Данные, которые должны оставаться внутри компании, безусловно, нужно защищать. Но если мы просто запрещаем инструмент, доступный во всем мире, и при этом не предлагаем сопоставимую альтернативу, то лишь ограничиваем собственные возможности».
26 ноября стало известно, что популярный ИИ-сервис Character.AI решил выставить на аукцион личные переписки пользователей. Речь идет о данных более чем 21 млн аккаунтов. Торги в рамках процедуры банкротства компании запланированы на 1 декабря. По данным Wall Street Journal, стартовая цена платформы и ее данных составит $10 млн.
Эта сумма станет начальной на аукционе. Ранее платформа обещала пользователям, что их переписки не попадут в чужие руки. Беспечность в общении с ИИ люди нередко переносят и в корпоративную среду, отмечает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов:
«Сейчас появляются специальные решения — шлюзы искусственного интеллекта.
В России уже немало компаний заявили о разработке или выпуске таких продуктов. Они фильтруют запросы, которые сотрудники отправляют различным ИИ-моделям и сервисам. В зависимости от настроек системы либо удаляют из запросов чувствительные данные, либо полностью блокируют их. Правда, такие решения пока больше подходят крупному бизнесу, в котором уже выстроена система информационной безопасности. Покупка, интеграция, запуск и настройка подобного продукта — непростая задача.
По сути, каждое внедрение сейчас представляет собой отдельный проект, в ходе которого компании проверяют, как эффективно использовать такие решения и обеспечивать безопасность. Есть и еще один важный момент: в большинстве организаций правила использования искусственного интеллекта пока вообще не прописаны.
Поэтому, если компании хотят повысить ответственность сотрудников при работе с ИИ, начинать нужно с базовых правил. Они уже позволят существенно снизить риск утечки данных. Во-первых, сотрудникам нужно предоставить инструменты, которыми они смогут пользоваться официально. Во-вторых, необходимо объяснить им возможные риски, чтобы они не загружали в нейросети все подряд, а осознанно подходили к тому, какие данные передают».
Госуслуги могут стать национальным ИИ-агентом, а модели искусственного интеллекта — получить доступ к государственным данным для обучения, рассказали в Минцифры. При этом речь не идет о сведениях, охраняемых законом.
Также Минцифры предлагает установить порядок присвоения моделям суверенного и национального статусов. Проверять их соответствие требованиям законодательства и традиционным ценностям будет Институт системного программирования РАН. После согласования с органами безопасности решение о присвоении статуса примет комиссия по цифровому развитию.