Президент Эстонии призвала оставить границу с Россией открытой для семей
Президент Эстонии Юлле Мадизе считает, что было бы человечно сохранить возможность пересекать границу с Россией по семейным обстоятельствам, если у людей на другой стороне живет супруг или ребенок. Об этом сообщил эстонский портал Delfi.
Госпожа Мадизе приезжала в Нарву на два дня. Общаясь с журналистами, она объяснила свою позицию по закрытию границы с Россией. По ее словам, она еще до решения правительства доказывала необходимость сохранить возможность ее пересечения.
Теперь, когда решение принято, президент призвала искать конкретные решения, которые помогут людям справиться с последствиями. Она считает необходимым не допустить оттока населения из приграничных районов.
Правительство Эстонии 20 ноября решило с 1 декабря закрыть все сухопутные переходы с Россией. Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что железнодорожное сообщение между странами пока останется открытым.