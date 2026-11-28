Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Южный Урал» со счетом 2:0 в матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Ижевске вечером 27 ноября. Сейчас «сталевары» занимают 27-е место в рейтинге регулярного чемпионата.