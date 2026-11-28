Хоккеисты «Ижстали» выиграли третий матч подряд в рамках ВХЛ
«Сталевары» обыграли «Южный Урал» со счетом 2:0
Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Южный Урал» со счетом 2:0 в матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Ижевске вечером 27 ноября. Сейчас «сталевары» занимают 27-е место в рейтинге регулярного чемпионата.
Ворота соперников на 40-й минуте встречи распечатал Александр Комаристый, сообщает пресс-служба «Ижстали». Вторую шайбу забросил на 51-й минуте Александр Гордин.
Следующий матч домашней серии «Ижсталь» проведет против «Магнитки» вечером 29 ноября. Предыдущая встреча против «Олимпии» прошла 20 ноября в Кирово-Чепецке: «сталевары» победили со счетом 3:2 (ОТ).