Полицейские взяли собак для рейда по стройкам в Пушкинском районе Петербурга
Кинологи со служебными собаками присоединились к полицейскому рейду по стройплощадкам в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители проверили документы мигрантов и осмотрели бытовки на трех стройках, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские побывали на Пулковском шоссе, улицах Синдинской и Евгения Котова. Они проверили примерно 200 человек, из которых 129 оказались мигрантами. Собаки выполняли свою работу — обнюхивали личные вещи иностранцев.
Девять иностранных граждан в результате проверки доставили в полицию. В отношении семи из них составили протоколы, предусмотренные статьей 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации). Двоих привлекли к ответственности за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).