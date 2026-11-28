Кинологи со служебными собаками присоединились к полицейскому рейду по стройплощадкам в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители проверили документы мигрантов и осмотрели бытовки на трех стройках, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.