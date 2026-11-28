В Белгородской области в результате атак ВСУ ранены 14 человек
За прошедшие сутки ВСУ 173 раза атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, включая подростка. Девять пациентов госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом 28 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.
В оперативном штабе региона уточнили, что 17-летний юноша пострадал в селе Новая Деревня Белгородского округа при детонации беспилотника рядом с автомобилем. В тяжелом состоянии находятся мужчина, раненый в селе Зозули Борисовского округа при взрыве FPV-дрона, и мужчина, пострадавший в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА.
По информации главы региона, удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Краснояружскому, Корочанскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Совершено десять артиллерийских обстрелов и четыре сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 272 беспилотника.
Всего прошедшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1 246 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 116 раз. В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали три мирных жителя.