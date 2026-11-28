В оперативном штабе региона уточнили, что 17-летний юноша пострадал в селе Новая Деревня Белгородского округа при детонации беспилотника рядом с автомобилем. В тяжелом состоянии находятся мужчина, раненый в селе Зозули Борисовского округа при взрыве FPV-дрона, и мужчина, пострадавший в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА.