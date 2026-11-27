За последние сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 116 раз. Удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали три мирных жителя. Об этом 27 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.