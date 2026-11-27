Три человека ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области
За последние сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 116 раз. Удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали три мирных жителя. Об этом 27 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.
По данным регионального оперативного штаба, в Грайвороне в результате детонации дрона пострадали супруги. В городе Шебекино при атаке БПЛА на коммерческий объект ранен мужчина. Все пострадавшие находятся на стационарном лечении.
За минувшие сутки зафиксировано девять артиллерийских обстрелов. Шесть раз взрывные устройства сбрасывались с БПЛА. Сбиты и подавлены 123 беспилотника.
Всего в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 152 раза. В Волоконовском округе погиб мужчина. Также в Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, в том числе годовалый ребенок.