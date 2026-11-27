Сходная ситуация сложилась в Ельняках Гвардейского округа. В мае 2024 года вступило в силу решение суда о закрытии местного полигона после выявленных Росприроднадзором нарушений. Тем не менее обновленная в октябре 2026 года территориальная схема обращения с отходами предусматривает возможность его временного использования. Для этого необходимы отдельные правовые процедуры. Включение объекта в соответствующий перечень возможно не раньше мая 2027 года. Согласно схеме, в 2027 году в Круглово предполагается направить 200,2 тыс. тонн ТКО, в Ельняки — 111,3 тыс. тонн, в Жаворонково — 112,9 тыс. тонн. При этом Круглово и Ельняки планируют вывести из эксплуатации в 2028 году.