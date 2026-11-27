Свалкам продлевают срок
В Калининградской области намерены продлить работу старых полигонов до строительства нового мусорного комплекса
Прокуратура Калининградской области выявила нарушения на всех трех действующих полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО): в Круглово, Барсуковке и Жаворонково. По данным надзорного ведомства, на них размещали запрещенные отходы, отступали от проектных требований, что приводило к неприятным запахам и загрязнению земель. Между тем регион испытывает дефицит мощностей для захоронения мусора. Строительство нового комплекса в Корнево стоимостью почти 7,9 млрд рублей затянулось до конца 2029 года. Власти намерены расширять действующие объекты и рассматривают возвращение к эксплуатации полигона, ранее закрытого по суду. Экологи предупреждали о рисках продолжения работы старых свалок.
О результатах проверки прокуратура сообщила 26 ноября после расширенного заседания коллегии с участием представителей областного правительства и силовых ведомств. Помимо нарушений при захоронении ТКО, обсуждались состояние сортировочных комплексов, очистных сооружений и исполнение концессионных соглашений. В прокуратуре отметили, что после ее вмешательства удалось восстановить работу ряда объектов, ликвидировать несанкционированные свалки и вернуть в бюджет неиспользованные субсидии. Их сумму ведомство не назвало.
Заместитель прокурора Роман Ерисковский рассказал о предполагаемых финансовых нарушениях. По его словам, бывший руководитель регионального оператора изменил маршруты транспортировки отходов, перенаправив мусор на резервный полигон в Круглово вместо Барсуковки и Жаворонково. Это, по оценке надзорного ведомства, привело к необоснованному начислению перевозчику более 26 млн рублей. Материалы переданы следствию, о процессуальном решении пока не сообщалось.
Действующие полигоны, согласно данным, озвученным на прокурорской коллегии, заполнены более чем на две трети. Их ресурса может хватить на два-три года. Один из наиболее проблемных объектов — Круглово Зеленоградского округа. В апреле 2024 года арбитражный суд по иску Росприроднадзора обязал прекратить размещение там отходов и провести рекультивацию. Ведомство указывало на превышение вместимости и экологические нарушения. Однако в июне 2026 года апелляция отменила решение, а 29 октября кассационный суд подтвердил отказ в закрытии полигона. Суды учли в том числе риск перебоев с вывозом мусора и возникновения стихийных свалок при нехватке альтернативных площадок.
В августе директор регионального оператора АО «Единая система обращения с отходами» Виталий Руткаускас отмечал, что Круглово продолжит работать из-за отсутствия замены. Руководитель экологической организации «Зеленый фонд» Олег Иванов тогда же критиковал такое решение, ссылаясь на переполненность полигона и нарушения при расширении его территории. По словам эколога, жители окрестных поселков ожидали закрытия свалки и рекультивации земель.
Сходная ситуация сложилась в Ельняках Гвардейского округа. В мае 2024 года вступило в силу решение суда о закрытии местного полигона после выявленных Росприроднадзором нарушений. Тем не менее обновленная в октябре 2026 года территориальная схема обращения с отходами предусматривает возможность его временного использования. Для этого необходимы отдельные правовые процедуры. Включение объекта в соответствующий перечень возможно не раньше мая 2027 года. Согласно схеме, в 2027 году в Круглово предполагается направить 200,2 тыс. тонн ТКО, в Ельняки — 111,3 тыс. тонн, в Жаворонково — 112,9 тыс. тонн. При этом Круглово и Ельняки планируют вывести из эксплуатации в 2028 году.
Решить проблему должен комплекс обработки отходов в Корнево Багратионовского округа. Первое концессионное соглашение на его строительство власти заключили с ООО «Сибинвестстрой» еще в 2019 году. Сроки неоднократно переносились, в 2022-м Российский экологический оператор рассчитывал на ввод объекта мощностью 350 тыс. тонн в год к концу 2024-го. Однако комплекс так и не построили. В конце 2025 года областное минприроды инициировало расторжение концессии, а позднее потребовало взыскать с компании около 2,995 млрд рублей неустойки. Претензии власти связывали с нарушением сроков подготовки проектной документации и строительства.
В июле 2026 года регион заключил без конкурса новое соглашение с ООО «Калининградский экологический оператор». Согласно утвержденной инвестпрограмме, объект будет обрабатывать 300 тыс. тонн отходов ежегодно, включая компостирование части органической фракции. Рядом предусмотрен полигон мощностью 190 тыс. тонн в год.
Вложения оцениваются почти в 7,9 млрд рублей без НДС, преимущественно за счет заемных средств. Проектирование должно завершиться к декабрю 2027 года, строительство — к октябрю 2029-го. Ввод назначен на декабрь 2029 года. Однако проектировщика пока не выбрали — в ноябре компания повторно объявила закупку стоимостью 218,1 млн рублей с приемом заявок до 7 декабря.
На переходный период власти планируют расширить полигон в Жаворонково, построив две карты захоронения за 1,34 млрд рублей, а также увеличить мощности местного сортировочного комплекса до 100 тыс. тонн ежегодно. Ввести новые карты рассчитывают в декабре 2028 года. Губернатор Алексей Беспрозванных 18 ноября заявил о задаче ликвидировать дефицит мощностей и сократить захоронение за счет переработки. По новой территориальной схеме к 2030 году на обработку планируется направлять 100% ТКО, а доля захоронения должна сократиться до 48,9%.