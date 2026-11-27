Владимир Путин поднял флаг на атомном подводном ракетоносце «Пермь»
27 ноября Верховный главнокомандующий Владимир Путин прилетел в Северодвинск, чтобы принять участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Пермь».
Подлодка будет нести боевую вахту на Дальнем Востоке и в Арктике. До 2030 года в состав ВМФ предстоит передать пять ракетоносцев, из них три — проекта «Ясень-М».
Подробности — в материале специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Флот Пермского периода».