В июне 2026 года «Коммерсантъ» сообщал, что Gloria Jeans искала покупателей или арендаторов для последних крупных производственных активов на Дону. В письме министру промышленности и торговли Антону Алиханову Владимир Мельников просил помочь найти инвесторов для площадок в Шахтах и Новошахтинске. Общая площадь объектов, включая площадки в Миллерове и Звереве, склад и распределительный центр, составляла 148,6 тыс. кв. м. По данным издания, Минпромторг разослал предложение 44 компаниям. Рынок сомневался в спросе: продажи одежды в натуральном выражении в России за 2025 год сократились на 8–10%, а представители ритейла говорили, что такие фабрики им не нужны.