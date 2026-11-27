Владимир Мельников объяснил, почему отдал фабрики Gloria Jeans
В качестве причин назвыаны кадровый голод и отсутствие перспектив
Основатель Gloria Jeans Владимир Мельников заявил, что не продавал часть фабрик в Ростовской области, а передал их бесплатно. Об этом он рассказал в интервью Forbes.
Когда журналист спросил, означало ли слово «отдал», что цена была ниже рыночной, Владимир Мельников ответил: «Да вообще никакой цены не было». Он объяснил, что хотел передать предприятия в другие руки, чтобы они не простаивали и продолжали работать. О сделках с конкретными покупателями и юридических условиях передачи в интервью не сообщалось.
Владимир Мельников добавил, что две фабрики у него ещё остались, но сейчас они законсервированы. Покупателей он не ищет: по его словам, он предложил губернатору и государству забрать предприятия и использовать их для полезных проектов. За объектами сохраняется охрана, оборудование осталось на местах. Владимир Мельников назвал его итальянским и японским и сказал, что считает его лучшим в мире.
Решение свернуть собственное производство Владимир Мельников объяснял нехваткой работников и отсутствием в России технологий, которые позволили бы повышать производительность. Он говорил, что Gloria Jeans превращается из производителя в ритейлера. Ещё в январе 2025 года «Коммерсантъ» сообщал, что компания отказывается от пошива и намерена сосредоточиться на продаже готовой одежды. Были названы две причины: убыточность производства и кадровый дефицит. Тогда же эксперты отмечали, что содержание российских фабрик стало дороже из-за роста зарплат, а массовые бренды обычно размещают пошив у подрядчиков.
Передача площадок шла поэтапно. В феврале 2025 года врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что производитель спецодежды «Булава», связанный с концерном «Калашников», станет инвестором фабрик в Гукове и Звереве. По его словам, там рассчитывали трудоустроить 400 бывших сотрудников Gloria Jeans. Другому инвестору передали мастерские в Зернограде, Сальске и на станции Егорлыкской. «Коммерсантъ» писал, что на этих площадках должны были сохранить рабочие места.
В июне 2026 года «Коммерсантъ» сообщал, что Gloria Jeans искала покупателей или арендаторов для последних крупных производственных активов на Дону. В письме министру промышленности и торговли Антону Алиханову Владимир Мельников просил помочь найти инвесторов для площадок в Шахтах и Новошахтинске. Общая площадь объектов, включая площадки в Миллерове и Звереве, склад и распределительный центр, составляла 148,6 тыс. кв. м. По данным издания, Минпромторг разослал предложение 44 компаниям. Рынок сомневался в спросе: продажи одежды в натуральном выражении в России за 2025 год сократились на 8–10%, а представители ритейла говорили, что такие фабрики им не нужны.
Финансовая отчетность за 2025 год показывает, что у производственного и торгового юрлиц результаты различались. Выручка АО «Корпорация „Глория Джинс“», которое занимается производством, составила 55,86 млрд руб. против 55,72 млрд руб. годом ранее — она не снизилась, а немного выросла. Чистая прибыль упала на 46,2%, с 1,64 млрд до 883,5 млн руб. У торгового АО «Глория Джинс» выручка сократилась на 15,4%, до 24,4 млрд руб., а чистая прибыль — на 61,7%, до 70,2 млн руб. Эти показатели основаны на российской бухгалтерской отчётности; их нельзя автоматически считать консолидированными результатами всей группы.