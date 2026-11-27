«Лента» завершила ребрендинг купленных гипермаркетов «О’кей»
«Группа Лента» завершила интеграцию гипермаркетов «О’кей» в шести федеральных округах России. Большинство магазинов уже сменили вывески на «Гипер Ленту». Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба компании.
За пять месяцев компания объединила закупки, логистику, IT-системы и управление магазинами. Покупателей также подключили к программе лояльности «Ленты». Ассортимент гипермаркетов пополнили почти 800 товарами, которые пользовались спросом у клиентов «О’кей».
В результате интеграции торговая площадь сети увеличилась на 478,5 тыс. кв. м за счет 74 магазинов, а клиентская база выросла на 24% — до 1,4 млн человек. В гипермаркетах, интеграцию которых завершили до конца октября, число чеков увеличилось на 14%, товарооборот — более чем на 10%, сообщили в компании.
«Лента» объявила о покупке оператора гипермаркетов «О’кей» в июне 2026 года. В сделку вошли 75 магазинов и четыре распределительных центра. Из них 25 гипермаркетов находились в Северо-Западном федеральном округе. Сделка прошла без денежной выплаты: «Лента» приняла на себя долговые обязательства приобретаемой компании. Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Ритейлер поглотил конкурента».