В результате интеграции торговая площадь сети увеличилась на 478,5 тыс. кв. м за счет 74 магазинов, а клиентская база выросла на 24% — до 1,4 млн человек. В гипермаркетах, интеграцию которых завершили до конца октября, число чеков увеличилось на 14%, товарооборот — более чем на 10%, сообщили в компании.