Ритейлер поглотил конкурента

Группа «Лента» получила контроль над сетью гипермаркетов «О’Кей». Сделка по приобретению 75 магазинов оказалась безденежной, но покупатель обязался выплатить долги сети на 55,27 млрд руб. Эта покупка позволит «Ленте» довести свою долю на российском рынке гипермаркетов до 41,5%. Сам бренд «О’Кей» при этом исчезнет: магазины будут работать под вывеской «Гипер Лента».

Группа «Лента» получила 100% в ООО «РБФ-Ритейл», на балансе которого находится сеть гипермаркетов «О’Кей». Об этом говорится в сообщении компании. Сделка уже одобрена Федеральной антимонопольной службы и была безденежной: «Лента» приняла на себя долговые обязательства «РБФ-Ритейла». На конец 2025 года задолженность подконтрольного ей ООО «О’Кей», через которое ведется операционная деятельность, по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам составляла 55,27 млрд руб., следует из отчетности. За год эта сумма увеличилась на 1,38 млрд руб.

В рамках сделки «Ленте» перейдут 75 гипермаркетов «О’Кей» общей площадью 478 тыс. кв. м, 4 арендованных распределительных центра на 107 тыс. кв. м. 25 магазинов сети находятся на северо-западе России, 17 — в центре страны, 13 — на юге, по 7 — в Сибири и Приволжье, еще 6 — на Урале.

«Лента» — одна из крупнейших в России розничных сетей, основанная в 1993 году Олегом Жеребцовым. Сейчас бизнес контролируется структурами «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2025 году выручка «Ленты» составила 1,1 трлн руб., прибавив 24,2% год к году, следует из данных Infoline. Это позволило ей занять шестую позицию в рейтинге крупнейших ритейлеров, учитывающим маркетплейсы.

Сеть «О’Кей» была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. До недавнего времени принадлежала люксембургской O’Key Group Дмитрия Троицкого и Бориса Волчека. В декабре 2024 года партнеры передали гипермаркеты «О’Кей» менеджменту, сконцентрировавшись на развитии розничной сети дискаунтеров «Да!». Это было связано в том числе с высокой долговой нагрузкой «О’Кей», достигавшей на тот момент 46 млрд руб. Сейчас O’Key Group проходит редомициляцию. После ее завершения российское юридическое лицо будет называться МКПАО «Группа “Да”».

Сделка по покупке «Лентой» бизнеса «О’Кей» не стала сюрпризом для рынка, так как о подготовке к ней летом прошлого года сообщало издание «Известия». Держатели акций «Ленты» отреагировали на новость о закрытии сделки позитивно. Котировки бумаг ритейлера к 14:40 по московскому времени 2 июня на Московской бирже выросли на 3,3%, до 1,76 тыс. руб. за акцию. Капитализация «Ленты» составила 204,83 млрд руб.

99% долей в ООО «РБФ-Ритейл», согласно СПАРК, сейчас через ООО «Земун» контролирует Ольга Запорожец. 1% через ООО «Бизнес Инвест» у Евгения Морозова. Выручка ООО «О’Кей» в 2025 году составила 147,9 млрд руб., сократившись на 1,8% год к году. Чистый убыток увеличился многократно, достигнув 45,4 млрд руб.

В «Ленте» поясняют, что покупка «О’Кей» — часть стратегии группы, направленной на расширение присутствия в сегменте гипермаркетов.

Завершение сделки позволит довести свою долю в этом формате с 33,2% до 41,5% по итогам марта 2026 года, следует из данных Infoline. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров поясняет, что гипермаркеты сами по себе — непростой формат. Их популярность постепенно снижается: в условиях роста доли одиночных домохозяйств потребители отказываются от разовых крупных закупок в пользу визитов в супермаркеты и магазины у дома, поясняет он. Одновременно эксперт предполагает, что «Ленте» удается достаточно успешно развиваться в формате. Если в первом квартале совокупная выручка гипермаркетов в России, по оценке господина Бурмистрова, выросла на 0,1% год к году, то у этого дивизиона «Ленты» — на 9,7%.

Сам бренд «О’Кей» на розничном рынке скоро перестанет существовать: магазины планируется ребрендировать в «Гипер Ленту» до конца 2026 года.

Ключевые процессы, включая закупки, логистику, будут централизованы. В ГК «Лента» заявили, что видят потенциал магазинов «О’Кей» с точки зрения повышения выручки на 1 кв. м м площади и операционной рентабельности. Достигнуть этого «Лента» планирует в том числе за счет оптимизации ценообразования, ассортимента, внедрения собственных торговых марок и промоактивностей.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев