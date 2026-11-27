«Локомотив» прервал серию поражений от тольяттинской «Лады»
Ярославский «Локомотив» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу на 34-й минуте забросил нападающий ярославцев Денис Алексеев, которому ассистировали Александр Полунин и Никита Черепанов.
Встреча прошла 27 ноября на «Лада-Арене» в Тольятти. Для «Локомотива» это первая победа над «Ладой» в нынешнем сезоне: в двух предыдущих матчах ярославцы уступили сопернику со счетом 0:1 — сначала в основное время, затем в серии буллитов.
«Локомотив» одержал третью победу подряд, набрал 45 очков и занимает второе место в Западной конференции. Следующий матч команда проведет 29 ноября на выезде против череповецкой «Северстали».