Встреча прошла 27 ноября на «Лада-Арене» в Тольятти. Для «Локомотива» это первая победа над «Ладой» в нынешнем сезоне: в двух предыдущих матчах ярославцы уступили сопернику со счетом 0:1 — сначала в основное время, затем в серии буллитов.