Инженера осудили после гибели двух девочек в заброшенном здании в Ленобласти
В Ленинградской области вынесли приговор инженеру-строителю по делу о гибели двух школьниц в Волосовском районе. Девочки погибли весной 2025 года после обрушения перекрытия в заброшенном здании возле деревни Терпилицы. Волосовский районный суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом 27 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Суд установил, что с 2022 по 2025 год инженер не следил за техническим состоянием аварийного здания. Он не организовал осмотры, не принял мер по консервации объекта и не ограничил доступ посторонних. В результате его признали виновным в причинении смерти двум людям по неосторожности.
Трагедия произошла 31 мая 2025 года. Две девочки проникли в заброшенное здание, где на них обрушилась бетонная плита. Обе школьницы погибли на месте.
Мужчина признал вину и раскаялся, но от дачи показаний отказался. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у него малолетнего ребенка, признание вины и возмещение морального вреда. Инженер добровольно выплатил троим потерпевшим по 500 тыс. руб. каждому. Еще по 1 млн руб. двум потерпевшим перечислил работодатель мужчины с его согласия.