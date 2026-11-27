В Ленинградской области вынесли приговор инженеру-строителю по делу о гибели двух школьниц в Волосовском районе. Девочки погибли весной 2025 года после обрушения перекрытия в заброшенном здании возле деревни Терпилицы. Волосовский районный суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом 27 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.