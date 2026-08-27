Работодатели с сентября смогут увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов
С 1 сентября работодатели в России смогут устанавливать для сотрудников до 240 часов сверхурочной работы в год вместо нынешних 120, однако такое условие потребуется включить в коллективный договор либо отраслевое соглашение. Об этом «РИА Новости» заявил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Для сотрудников с третьей и четвертой степенью вредности труда новые правила действовать не будут. Также лимит не изменится для государственных и муниципальных служащих, если по внутреннему совместительству они работают больше четверти месячной нормы. Чтобы поручить более 120 часов переработки сотрудникам с первой или второй степенью вредности, а также пенсионерам и предпенсионерам, работодатель должен получить их письменное согласие. Медицинское заключение не должно содержать противопоказаний.
Минимальная ставка за первые два сверхурочных часа останется полуторной, а далее она должна быть двойной. Со 121 часа работодатель должен платить за каждый час не меньше двойного размера. Ограничение на привлечение беременных, несовершеннолетних и работников с ученическим договором останется в силе, как и право сотрудника выбрать дополнительный отдых вместо повышенной оплаты.
В июне 2026 года Минюст России заявил, что увеличение допустимой продолжительности сверхурочной работы позволит создать до 50 тысяч дополнительных рабочих мест в различных отраслях экономики. С 1 сентября 2026 года вступит в силу закон, который увеличивает предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, при условии, что такая возможность предусмотрена коллективным договором или отраслевым соглашением. Эти изменения направлены на повышение гибкости рынка труда и расширение возможностей для работодателей в условиях дефицита кадров.
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. По оценке доцента кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Марии Кутаровой, это изменение может создать дополнительные возможности для роста доходов работников, так как позволит официально оформлять и оплачивать часы переработок, которые ранее могли оставаться вне формального учета.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов для тех, кто желает увеличить свой заработок. Поправки в Трудовой кодекс разработали Минэкономразвития и Минтруд, и, по их оценкам, это позволит привлечь более 750 тыс. граждан к сверхурочной работе. Эта инициатива является частью плана структурных изменений в экономике, одобренного правительством в ноябре 2025 года, и может коснуться таких отраслей, как обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, деятельность гостиниц и заведений общепита.