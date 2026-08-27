Работодатели с сентября смогут увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов

С 1 сентября работодатели в России смогут устанавливать для сотрудников до 240 часов сверхурочной работы в год вместо нынешних 120, однако такое условие потребуется включить в коллективный договор либо отраслевое соглашение. Об этом «РИА Новости» заявил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Для сотрудников с третьей и четвертой степенью вредности труда новые правила действовать не будут. Также лимит не изменится для государственных и муниципальных служащих, если по внутреннему совместительству они работают больше четверти месячной нормы. Чтобы поручить более 120 часов переработки сотрудникам с первой или второй степенью вредности, а также пенсионерам и предпенсионерам, работодатель должен получить их письменное согласие. Медицинское заключение не должно содержать противопоказаний.

Минимальная ставка за первые два сверхурочных часа останется полуторной, а далее она должна быть двойной. Со 121 часа работодатель должен платить за каждый час не меньше двойного размера. Ограничение на привлечение беременных, несовершеннолетних и работников с ученическим договором останется в силе, как и право сотрудника выбрать дополнительный отдых вместо повышенной оплаты.