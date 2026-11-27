Ноябрьские акции увеличили продажи непродовольственных товаров на 1–4% за год
В период с 1 по 22 ноября 2026 года продажи в основных категориях непродовольственных товаров в годовом выражении выросли, следует из данных «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). Количество покупок электроники и бытовой техники увеличилось на 1% год к году, детских товаров — на 3%, позиций для ремонта и стройки, а также одежды и обуви — на 4%. Это лучше результата 2025 года, когда ноябрьские продажи по тем же позициям сократились на 8–17% в годовом выражении.
В этом году россияне ждали распродаж, считают в «Чек Индексе». Аналитики говорят, что в октябре 2026 года продажи в массовых категориях непродовольственных товаров были на 8–12% ниже, чем в тот же период годом ранее. То есть на рынке формировался отложенный спрос. Медианный чек по большинству категорий вырос. На одежду и обувь потребители в период 1–22 ноября тратили в среднем 5,5 тыс. руб. Год к году значение прибавило 10%, для сегмента ремонта и стройки увеличение составило 7%, до 9,5 тыс. руб.