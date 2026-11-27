Исполнитель будет ловить бездомных собак на улицах города и доставлять их в пункт первичного осмотра и содержания на Портовой улице. Работы предстоит выполнять строго по заявкам представителей центра. Срок действия будущего контракта рассчитан на весь 2027 год — с 1 января по 31 декабря.