В Ростове на отлов 608 безнадзорных собак потратят 4,1 млн рублей
В Ростове-на-Дону объявлен аукцион на отлов и транспортировку безнадзорных животных в 2027 году — на эти цели город готов потратить 4 134 400 руб. Информация об этом содержится в материалах на портале госзакупок.
Заказчик — «Городской центр управления численностью безнадзорных животных». Подрядчику предстоит отловить 608 собак. Стоимость отлова и транспортировки одного животного оценена в 6800 руб. Финансирование пойдет из городского бюджета.
Исполнитель будет ловить бездомных собак на улицах города и доставлять их в пункт первичного осмотра и содержания на Портовой улице. Работы предстоит выполнять строго по заявкам представителей центра. Срок действия будущего контракта рассчитан на весь 2027 год — с 1 января по 31 декабря.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 декабря, итоги подведут 7 декабря.