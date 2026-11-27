Аэропорт Салехарда приостановил работу из-за сбоя в энергосистеме
Аэропорт Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) приостановил прием и отправку воздушных судов из-за повторного сбоя в городской энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.
«Повторный сбой в городской энергосистеме привел к приостановке работы аэропорта Салехард. Прием и отправка воздушных судов на текущий момент не осуществляются»,— говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании на онлайн-табло и уточнять статус рейсов по телефону справочной службы аэропорта или в авиакомпаниях.
По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются 14 рейсов на вылет и 18 рейсов на прилет.
В ночь на 27 ноября в Салехарде произошло отключение электроэнергии. Глава города Алексей Титовский призывал жителей оставить детей дома и не отправлять их в школы и детские сады. Позже в пресс-службе компании «Россети Тюмень» сообщили, что причиной отключения стало обильное гололедообразование на линиях электропередачи. Из-за длительного отсутствия электричества в городе прокуратура ЯНАО начала проверку.