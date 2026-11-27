Прокуратура в Салехарде начала проверку из-за длительного отсутствия света
В Салехарде прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) организовала проверку из-за длительного отключения электроэнергии, сообщили в ведомстве. Авария, повлекшая отключение, произошла ночью.
Действиям или бездействию сетевых организаций, допустивших длительное отключение электричества, будет дана правовая оценка. Прокурору Салехарда поручено проконтролировать нормативное обеспечение жителей города энергией.
«Специалисты оперативно выехали на место аварии и работают над запуском городской электрогенерации, чтобы как можно быстрее восстановить электроэнергию. Прошу по возможности оставить детей дома и не отправлять их в школы и детские сады»,— сказал мэр Салехарда Алексей Титовский.