«Специалисты оперативно выехали на место аварии и работают над запуском городской электрогенерации, чтобы как можно быстрее восстановить электроэнергию. Прошу по возможности оставить детей дома и не отправлять их в школы и детские сады»,— сказал мэр Салехарда Алексей Титовский.