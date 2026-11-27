Свердловский областной суд оставил без изменения решение о взыскании с экс-председателя Режевской думы Николая Бачинина 1,75 млн руб., которые он незаконно выплатил себе в виде премий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.