Экс-председателя думы Режа обязали вернуть в бюджет премии на 1,75 млн рублей
Свердловский областной суд оставил без изменения решение о взыскании с экс-председателя Режевской думы Николая Бачинина 1,75 млн руб., которые он незаконно выплатил себе в виде премий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, в марте 2026 года Николая Бачинина уволили с должности председателя Режевской думы в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры, с 2021 по 2023 год он по собственным распоряжениям ежемесячно назначал себе премии и надбавки за особые условия труда в максимальном размере. Всего он получил более 1,7 млн руб.
В августе 2026 года Режевский городской суд обязал его вернуть незаконно полученные деньги в муниципальный бюджет. Экс-председатель думы обжаловал решение, но областной суд оставил его без изменений.