Главу думы Режа уволили в связи с утратой доверия за выписку премий самому себе

В Свердловской области по иску прокуратуры Режа уволили председателя городской думы Николая Бачинина в связи с утратой доверия, сообщили в прокуратуре региона. Он нарушил требования антикоррупционного законодательства.

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что глава Режевской думы с 2021 по 2023 год по своим распоряжениям выписывал самому себе премии и надбавки за особые условия ежемесячно в максимальном размере — таким образом он получил свыше 1,7 млн руб. При этом решения о назначении таких выплат не принимались депутатами думы, а уведомление о наличии конфликта интересов Николай Бачинин не направил. В ведомстве пояснили, что возможность самостоятельного принятия должностным лицом решения о выплате себе премий для получения дохода является проявлением личной заинтересованности.

Прокуратура потребовала от думы уволить председателя, но требование осталось без удовлетворения. После этого от ведомства в Режевской городской суд поступил иск о признании незаконным бездействия думы Режа, однако в этом также было отказано. Решение было обжаловано в Свердловском областном суде — коллегия по административным делам отменила его и досрочно прекратила полномочия Николая Бачинина в связи с утратой доверия. Решение вступило в законную силу.

Ирина Пичурина