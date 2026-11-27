По его словам, эксперты проверяют проект застройщика по 165 параметрам, которые почти 10 лет фиксируются по каждому жилому комплексу России. «К примеру, если застройщик три года назад обещал бассейн, а потом решил это скрыть и не построил, мы это все видим. Кроме того, к участию в проекте не допускаем тех, кто не соблюдает сроки ввода жилья. По результатам аудита мы закрываем глаза на небольшие отклонения, например, отсутствие обещанной лапомойки для собак. За такое мы не наказываем»,— рассказал руководитель ЕРЗ.