В Краснодаре наградили первого в России застройщика за выполнение обещаний
Глава Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Хлопик объявил о проекте, который подразумевает награждение строительных компаний за то, что они выполняют все, что наобещали во время рекламных акций своих ЖК. Об этом господин Хлопик рассказал в рамках выездного заседания Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ, которое прошло в Краснодаре 27 ноября.
По его словам, эксперты ЕРЗ совместно с Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея выбрали 15 жилых комплексов Краснодара, где проверили по факту наличие всего, что было обещано покупателям недвижимости в рамках рекламных компаний. В итоге наибольшее соответствие обещанного текущим реалиям было выявлено в ЖК «Патрики», что зафиксировал соответствующий сертификат, врученный представителю ГК «Точно».
«Ранее некоторые парламенты выступали с инициативой ввести для застройщиков, которые рекламируют какие-то продуктовые решения, но потом не выполняют свои обещания, чуть ли не уголовную ответственность. Но это все не проходило, поскольку не соответствует Гражданскому кодексу. А мы придумали обратное — поощрять тех, кто выполняет»,— заявил Кирилл Хлопик.
По его словам, эксперты проверяют проект застройщика по 165 параметрам, которые почти 10 лет фиксируются по каждому жилому комплексу России. «К примеру, если застройщик три года назад обещал бассейн, а потом решил это скрыть и не построил, мы это все видим. Кроме того, к участию в проекте не допускаем тех, кто не соблюдает сроки ввода жилья. По результатам аудита мы закрываем глаза на небольшие отклонения, например, отсутствие обещанной лапомойки для собак. За такое мы не наказываем»,— рассказал руководитель ЕРЗ.
Проект, по его словам, начат с Краснодара, поскольку в крае было введено очень много жилья. Однако, как отметил господин Хлопик, почти все жилье в кубанской столице сконцентрировано в 15 жилых комплексах, поэтому проверить их экспертам проекта не составило труда.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в рамках выездного заседания Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ помощник министра строительства и ЖКХ России и ответственный секретарь Общественного совета при Минстрое РФ Светлана Кузьменко рассказала, что с 2020 года объем строительных работ в России вырос на 34%. В отрасли, по словам спикера, сегодня работают более 13 млн человек, ее вклад в ВРП страны составляет порядка 20%. «В этом году мы ожидаем ввод 136 млн кв. м, в том числе — 100 млн кв. м жилья. Таких объемов мы не вводили даже в Советском Союзе. Это рекордные цифры»,— рассказала госпожа Кузьменко.
Он также отметила, что по показателю ввода жилья в первой половине 2026 года на третьем месте в России находится Краснодарский край, нарастивший объемы строительства многоэтажек на 12,3%, до 5,2 млн кв. м. Это, по словам помощника главы Минстроя РФ, «очень сильный показатель».