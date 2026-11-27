Кубань в 2026 году нарастила объемы строительства жилья до 5,2 млн «квадратов»
Объемы строительства многоквартирного жилья в Краснодарском крае выросли в 2026 году на 12,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 5,2 млн кв. м. Об этом 27 ноября в Краснодаре, в рамках выездного совещания Общественного совета при Минстрое РФ сообщила помощник министра строительства и ЖКХ России и ответственный секретарь Общественного совета при Минстрое РФ Светлана Кузьменко.
«Строительство — это локомотив развития экономики, но сегодня не самые хорошие времена для отрасли. Однако, несмотря на все трудности, мы продолжаем развиваться, и с 2020-го года объем строительных работ вырос на 34%. В отрасли работают более 13 млн человек. Ее вклад в ВРП страны составляет порядка 20%. В этом году мы ожидаем ввод 136 млн кв. м, в том числе — 100 млн кв. м жилья. Таких объемов мы не вводили даже в Советском Союзе. Это рекордные цифры»,— рассказала госпожа Кузьменко.
Она также отметила, что по показателю ввода жилья в первой половине 2026 года на третьем месте в России находится Краснодарский край, нарастивший объемы строительства многоэтажек на 12,3%, до 5,2 млн кв. м. Это, по словам помощника главы Минстроя РФ, «очень сильный показатель».
К 2030 году, по словам Светланы Кузьменко, предстоит улучшить качество среды для жизни в городах и поселках России на 30%, а к 2036 году — на 60%. На этом фоне, отметила спикер, особое значение приобретает общественный контроль — как важный механизм обратной связи между властью, реальным сектором и населением.
«Общественный контроль позволяет корректировать управленческие решения, повышать их прозрачность, подотчетность, обеспечивать учет интересов граждан при реализации масштабных программ развития коммунальной и жилищной инфраструктуры, на которые планируется выделить с 2030 года около 4,5 трлн руб. Здесь, конечно, нужны и правильные кадры, и специалисты, и выстроенная вертикаль власти, и подотчетность, и та результативность, которую мы всегда любим в нашей отрасли»,— заявила госпожа Кузьменко.
Руководитель департамента строительства Краснодарского края Владимир Праволамский сообщил в своем выступлении, что строительство в регионе продолжается стабильными темпами: в крае строят школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты; при поддержке федеральных органов власти ведется реконструкция очистных сооружений на Черноморском побережье Кавказа.
Светлана Кузьменко подчеркнула, что необходимо выезжать в регионы, а Краснодарский край — один из первых, куда приехали представители Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ. «Краснодарский край — один из лидеров стройкомплекса. Здесь работают люди, которые знают, как выстраивать работу субъекта в направлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства, здесь работают молодые и интересные руководители»,— резюмировала госпожа Кузьменко.