«Строительство — это локомотив развития экономики, но сегодня не самые хорошие времена для отрасли. Однако, несмотря на все трудности, мы продолжаем развиваться, и с 2020-го года объем строительных работ вырос на 34%. В отрасли работают более 13 млн человек. Ее вклад в ВРП страны составляет порядка 20%. В этом году мы ожидаем ввод 136 млн кв. м, в том числе — 100 млн кв. м жилья. Таких объемов мы не вводили даже в Советском Союзе. Это рекордные цифры»,— рассказала госпожа Кузьменко.