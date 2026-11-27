Правительство Дагестана выдало 432 жилищных сертификата после паводков
Еще 95 тысяч жителей получили денежную помощь
В Дагестане выдали 432 сертификата на покупку или строительство жилья для семей, чьи дома пострадали от весенних паводков. Их общая сумма составила 1,845 млрд руб. Еще 95 тыс. жителей получили денежную помощь — в общей сложности более 3,8 млрд руб. Такие данные председатель правительства республики Магомед Рамазанов привел на заседании федеральной комиссии по ликвидации последствий паводков под руководством заместителя министра МЧС России Виктора Яцуценко. Цифры опубликовал Магомед Рамазанов в своем Telegram-канале.
По словам Магомеда Рамазанова, власти продолжают перечислять деньги на капитальный ремонт поврежденных домов. Помощь одобрили на 1,589 млрд руб., из этой суммы жителям перевели 1,510 млрд руб. Таким образом, перечисленная часть составляет около 95% одобренной суммы; разница — 79 млн руб.
Паводки начались после сильных дождей в конце марта и начале апреля 2026 года. Подтопления затронули Дагестан и Чечню, повредили жилье и инфраструктуру. В Дагестане власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях ряда муниципалитетов. Федеральный центр выделил республике более 3,8 млрд руб. на поддержку людей, чье жилье пострадало или было утрачено. Общий объем средств на восстановление в двух регионах к июлю превысил 12 млрд руб.
Масштаб выплат постепенно рос. На заседании комиссии 16 октября Магомед Рамазанов сообщал о выплатах более чем 93 тыс. жителей на сумму свыше 3,7 млрд руб., об одобрении 1 001 заявления на капремонт на 770,3 млн руб. и о 286 жилищных сертификатах на 586 млн руб. К 30 октября число одобренных заявлений на ремонт выросло до 1 467, а сумма — более чем до 1,1 млрд руб.; единовременную помощь тогда назначили 94 тыс. человек.
Помимо федеральных выплат, республика предусмотрела дополнительные меры поддержки. Указ главы Дагестана от 17 апреля закрепил подготовку правил для строительства жилья взамен утраченного и капремонта поврежденного. Документ также предусматривает возможность безвозмездно получить муниципальный земельный участок и освобождение пострадавших от отдельных налогов и коммунальных платежей на время ремонта.