Масштаб выплат постепенно рос. На заседании комиссии 16 октября Магомед Рамазанов сообщал о выплатах более чем 93 тыс. жителей на сумму свыше 3,7 млрд руб., об одобрении 1 001 заявления на капремонт на 770,3 млн руб. и о 286 жилищных сертификатах на 586 млн руб. К 30 октября число одобренных заявлений на ремонт выросло до 1 467, а сумма — более чем до 1,1 млрд руб.; единовременную помощь тогда назначили 94 тыс. человек.