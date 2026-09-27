Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке перед досрочными выборами в парламент, передает Reuters. На них он будет баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Господин Вучич ушел в отставку в период своего второго президентского срока. Согласно Конституции Сербии, он больше не может баллотироваться на пост главы государства.
«Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», — сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. По закону исполняющим обязанности президента станет председатель Национального собрания Ана Брнабич.
Срок президентских полномочий Александра Вучича должен был истечь весной 2027 года. В начале сентября господин Вучич распустил парламент страны — Народную скупщину. Роспуск парламента — необходимое условие для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении приняли после студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы.
Переход Александра Вучича с президентского поста на пост премьера меняет не столько объем его политического влияния, сколько его формальный канал: по конституционной оценке, приведенной собеседниками «Ъ», премьер обладает более широкими и ключевыми властными полномочиями, чем президент. При этом президентская должность в Сербии формально считается церемониальной, хотя, по оценке Bild, Вучич с 2012 года принимал важные решения независимо от занимаемого поста.
Расчет на парламентских выборах связан с разрывом между рейтингами Вучича и Сербской прогрессивной партии: популярность президента, по данным «Ъ» за декабрь 2025 года, была выше партийной. Собеседники «Ъ» также указывали, что у партии власти не было сильного кандидата в президенты, способного гарантированно победить кандидата студентов и оппозиции, поэтому сохранение Вучича в исполнительной власти рассматривалось как способ одновременно поддержать партию и передать ему более влиятельную должность.