Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке перед досрочными выборами в парламент, передает Reuters. На них он будет баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Господин Вучич ушел в отставку в период своего второго президентского срока. Согласно Конституции Сербии, он больше не может баллотироваться на пост главы государства.

«Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», — сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. По закону исполняющим обязанности президента станет председатель Национального собрания Ана Брнабич.

Срок президентских полномочий Александра Вучича должен был истечь весной 2027 года. В начале сентября господин Вучич распустил парламент страны — Народную скупщину. Роспуск парламента — необходимое условие для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении приняли после студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы.