В Ростовской области в ближайшие часы прогнозируется ухудшение погоды: в отдельных районах ожидаются снегопады и образование гололедицы на дорогах. Это может осложнить дорожную обстановку и повысить риск ДТП. В связи с этим Госавтоинспекция региона перешла на усиленный вариант несения службы.