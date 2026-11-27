На дорогах Ростовской области ожидаются снегопады и гололедица
В Ростовской области в ближайшие часы прогнозируется ухудшение погоды: в отдельных районах ожидаются снегопады и образование гололедицы на дорогах. Это может осложнить дорожную обстановку и повысить риск ДТП. В связи с этим Госавтоинспекция региона перешла на усиленный вариант несения службы.
Как сообщили в ведомстве, особое внимание уделено контролю скорости движения, соблюдению дистанции и правил проезда пешеходных переходов.
Водителям рекомендуют заранее снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а перед поездкой убедиться в исправности автомобиля и использовать зимнюю резину. Пешеходам советуют переходить дорогу только по пешеходным переходам, быть заметными для водителей и не выходить на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.