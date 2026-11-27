В Казани начальника уголовного розыска отдела полиции обвинили в получении взятки
Начальнику уголовного розыска одного из отделов полиции Казани предъявили обвинение в получении взятки в размере 100 тыс. руб. от 17-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, в апреле 2026 года несовершеннолетнего доставили в полицию по подозрению в причастности к дистанционному мошенничеству. За деньги полицейский должен был вернуть ему телефон для удаления переписки с сообщниками и не изымать автомобиль, которым подросток управлял при задержании.
Как считают следователи, деньги в отдел привез 28-летний знакомый подростка. За помощь он оставил себе 50 тыс. руб. В зависимости от роли фигурантам вменяют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Суд по ходатайству следствия отправил полицейского и несовершеннолетнего под домашний арест. Посредник, которого также привлекают к ответственности за другое преступление, находится под стражей. Расследование продолжается.