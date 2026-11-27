По версии следствия, в апреле 2026 года несовершеннолетнего доставили в полицию по подозрению в причастности к дистанционному мошенничеству. За деньги полицейский должен был вернуть ему телефон для удаления переписки с сообщниками и не изымать автомобиль, которым подросток управлял при задержании.