С 1998 года работала корреспондентом отдела культуры на ГТРК «Петербург», с 2011-го живет в Москве и работает на каналах ВГТРК («Культура», «Россия 24»). Создатель и ведущая телепроекта «Стиль жизни». Автор около 35 историко-просветительских фильмов и специальных репортажей. Лауреат конкурса «Золотое перо» (2006, 2010), фестиваля «Культура в эфире» (2006), премии СеЗаМ (2010) за фильм «Интернат. Преданы и забыты», историко-литературной премии «Александр Невский» (2008). В 2016 году выпустила книгу «Братья и сестры» о Русском Севере.