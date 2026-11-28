Чем известна Зинаида Курбатова
Зинаида Юрьевна Курбатова (10 января 1966, Ленинград) — тележурналист, художник-иллюстратор, внучка академика Д. С. Лихачева.
Родилась в семье архитектора, профессора Юрия Ивановича Курбатова и искусствоведа Веры Дмитриевны Лихачевой, дочери академика Лихачева. В 1990 году окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (графический факультет, мастерская книжной графики Андрея Пахомова), за дипломную работу — иллюстрации к книге Федора Абрамова «Две зимы и три лета» — удостоена серебряной медали Академии художеств. С 1990 года — член Санкт-Петербургского Союза художников.
С 1998 года работала корреспондентом отдела культуры на ГТРК «Петербург», с 2011-го живет в Москве и работает на каналах ВГТРК («Культура», «Россия 24»). Создатель и ведущая телепроекта «Стиль жизни». Автор около 35 историко-просветительских фильмов и специальных репортажей. Лауреат конкурса «Золотое перо» (2006, 2010), фестиваля «Культура в эфире» (2006), премии СеЗаМ (2010) за фильм «Интернат. Преданы и забыты», историко-литературной премии «Александр Невский» (2008). В 2016 году выпустила книгу «Братья и сестры» о Русском Севере.
Ведет общественную деятельность: президент Совета учредителей международного конкурса «Созвездие талантов», инициатор создания Центра имени Д. С. Лихачева в Государственном музее истории Санкт-Петербурга (открыт в 2017 году).