Суд отправил ставропольского экс-депутата Давида Саградова в СИЗО после домашнего ареста
Одно из расследуемых дел связано со взрывом и пожаром на АЗС в Пятигорске
Следователи предъявили директору сети автозаправочных станций Давиду Саградову обвинение в совершении пяти преступлений. Ранее он находился под домашним арестом, теперь его заключили под стражу. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Ставропольскому краю.
Одно из расследуемых дел связано со взрывом и пожаром на АЗС в Пятигорске. По версии следствия, Давид Саградов и управляющий станцией допустили нарушения противопожарного режима. Это привело к утечке сжиженного газа и детонации. В результате погиб водитель газовоза, ещё восемь человек пострадали. Следствие оценивает ущерб более чем в 200 млн рублей. Уголовное дело возбудили и в отношении управляющего пятигорской АЗС.
Пожар произошел в мае 2026 года во время работ с газовозом. На раннем этапе расследования следователи сообщали, что утечка произошла при перекачке газа из автоцистерны в резервуар. Тогда они назначили взрывотехническую и пожарно-техническую экспертизы, изымали документы и допрашивали свидетелей. В первых сводках говорилось о шести пострадавших; позднее Следственный комитет сообщил о восьми. Водитель газовоза умер в больнице.
После происшествия следователи проверили и другие заправки сети. По данным СК, аналогичные нарушения выявили в Минеральных Водах, Михайловске и Кисловодске. По этим фактам возбудили отдельные уголовные дела, работу станций приостановили. Следствие не уточнило в сообщении, какие именно нарушения нашли на каждом объекте и сколько эпизодов из пяти предъявленных Давиду Саградову относятся к проверкам этих заправок.
Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, следствие добилось ареста имущества Давида Саградова и организации. Его стоимость превышает 150 млн руб. Давид Саградов руководит сетью АЗС и ранее был депутатом городской думы Кисловодска. В 2022–2023 годах он уже проходил по делу о незаконном предпринимательстве. Следствие тогда утверждало, что с 2017 по 2023 год сеть продавала сжиженный газ на десяти станциях без необходимой лицензии и получила более 468 млн руб.