Одно из расследуемых дел связано со взрывом и пожаром на АЗС в Пятигорске. По версии следствия, Давид Саградов и управляющий станцией допустили нарушения противопожарного режима. Это привело к утечке сжиженного газа и детонации. В результате погиб водитель газовоза, ещё восемь человек пострадали. Следствие оценивает ущерб более чем в 200 млн рублей. Уголовное дело возбудили и в отношении управляющего пятигорской АЗС.