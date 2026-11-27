До 2026 года федеральными деньгами по программе международной кооперации и экспорта распоряжалось Минэкономразвития, с 2026-го — Минпромторг, напомнил господин Ситков. «В двадцать шестом году все кардинально поменялось»,— сказал он, и пока шел переходный период, выплаты встали. Соглашения по 2026 году уже заключены: «Все ждут деньги вот-вот». На 2027 год за счет хороших показателей Астрахань, по расчетам, получит около 32 млн руб. на поддержку программ. Деньги идут не от федерального агентства сразу в фонд, а через «Российский экспортный центр» (РЭЦ) как управляющее звено. «Недавно было мероприятие, где ответственные лица заверяли, что декабрь будет ключевым и в начале года деньги будут доведены», — сообщил директор фонда и добавил: «Будем надеяться, что это все будет вовремя».