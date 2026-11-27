Афганистан вне доступа
Астраханские экспортеры остались без федеральных субсидий в 2026 году
На IV Астраханском международном форуме региональные власти отчитались о мерах поддержки экспорта в страны Африки и Южной Азии, однако сессия выявила системные сбои в финансировании. Из-за передачи полномочий от Минэка Минпромторгу в 2026 году местный Центр поддержки экспорта остался без федеральных субсидий, а сами бизнесмены пожаловались на отсутствие структурной аналитики по целевым рынкам и фактические отказы Российского экспортного центра в сопровождении сделок с Афганистаном.
Сессию о рынках Африки и Южной Азии на IV Астраханском международном форуме модератор и гендиректор консалтинговой компании «Деларей» Юрий Шурыгин открыл с бытовой просьбой: не занимать задние ряды, пересесть вперед, позвать коллег из зала, где наливают кофе. Регламент — семь-десять минут на доклад.
Слово взял исполнительный директор Фонда «Центр поддержки экспорта Астраханской области» Дмитрий Ситков. Сам центр работает с 2011 года, но в этом году фонд был выделен в отдельное юридическое лицо и, по его словам, начинает работу «практически с чистого листа» под крылом Российского экспортного центра. Дальше озвучили цифры субсидий: коллективный стенд на зарубежной выставке — до 5 млн руб. (на одного участника — до 2 млн руб.); сертификация — до 1 млн руб.; выход на международные маркетплейсы — до 400 тыс. руб. на одного субъекта МСП. Самой востребованной в регионе услугой спикер назвал компенсацию логистики: до 75% затрат на доставку коммерческой партии от склада в России до склада покупателя за рубежом.
Закончил господин Ситков отчетной цифрой: ЦПЭ оказал 589 услуг за 2025–2026 годы и содействовал заключению контрактов по коридору «Север — Юг» более чем на $10 млн. «Это не то, что мы дали предпринимателям, а то, что они заключили с нашей помощью»,— пояснил он. Отдельно предупредил: без регистрации в «Госуслугах ВЭД» помощи не будет.
Юрий Шурыгин поделился инсайдом: до 15 декабря центр должен сверстать план на 2027 год. «Сейчас лучшее время подойти и рассказать о ваших желаниях», — обратился он к предпринимателям, имея в виду выставки и стенды.
Из зала прозвучал вопрос, который, судя по реакции, все ждали: «Дмитрий, расскажите в деньгах за двадцать пятый, за двадцать шестой год. Сколько денег получилось компенсировать?»
«За двадцать пятый год это было 12,5 млн руб., за двадцать шестой год это было ноль рублей, потому что федеральная субсидия не была доведена до Центра поддержки»,— ответил господин Ситков.
До 2026 года федеральными деньгами по программе международной кооперации и экспорта распоряжалось Минэкономразвития, с 2026-го — Минпромторг, напомнил господин Ситков. «В двадцать шестом году все кардинально поменялось»,— сказал он, и пока шел переходный период, выплаты встали. Соглашения по 2026 году уже заключены: «Все ждут деньги вот-вот». На 2027 год за счет хороших показателей Астрахань, по расчетам, получит около 32 млн руб. на поддержку программ. Деньги идут не от федерального агентства сразу в фонд, а через «Российский экспортный центр» (РЭЦ) как управляющее звено. «Недавно было мероприятие, где ответственные лица заверяли, что декабрь будет ключевым и в начале года деньги будут доведены», — сообщил директор фонда и добавил: «Будем надеяться, что это все будет вовремя».
Тему подхватил президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. «Это не только в Астрахани, это по всей России деньги не доведены»,— сказал он, отметив, что коллеги обещают закрыть 2026 год к концу декабря и сразу открыть финансирование на 2027 год. Но у него была другая претензия к презентации господина Ситкова: в докладе не хватило структуры торговли — что именно востребовано в Афганистане, Иране, Ираке и какие выставки центр поддержит в следующем году. «Посещайте сайт Центра поддержки»,— ответил Дмитрий Ситков. Юрий «В семь минут выступления это очень сложно уложить»,— отметил модератор Шурыгин и перевел разговор на живые предпринимательские кейсы.
Одним из таких поделился представитель краснодарской компании «Рустарк». По его словам, при запросе на поиск покупателей крахмалопродуктов в Афганистане РЭЦ отвечает: «С Афганистаном мы не взаимодействуем». Юрий Шурыгин напомнил, что посол Афганистана был на форуме, так что желающие могут обзавестись прямым контактом.