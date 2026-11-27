На форуме «МТК Север — Юг» в Астрахани рассказали о поставках в Иран пива из РФ
Безалкогольное пользуется в исламской республике популярностью
Безалкогольное пиво российских производителей вошло в пятерку самых популярных товаров из РФ на иранском рынке. Об этом на IV Астраханском международном форуме МТК «Север — Юг» заявил директор Каспийского международного интеграционного клуба «Север — Юг» Дмитрий Дубовик.
«В каждой семье иранцев этот продукт вместе с Pepsi Cola стоит на столе», — сообщил спикер, отметив, что сейчас линейку представляют два российских бренда. При этом, по словам гендиректора ГК «РусИранЭкспо» Александра Шарова, российское безалкогольное пиво в рознице Тегерана стоит в два раза дороже конкурентов — Efes и Carlsberg — и в четыре раза дороже аналогов в странах Персидского залива.
«Это говорит о том, что иранцы поняли: российское качество очень высокое», — резюмировал господин Дубовик. Спикер отметил, что иранские производители уже пытаются выпускать собственные безалкогольные напитки под видом пива, однако потребители воспринимают их именно как напитки, а не как пиво. При этом российский продукт сохраняет премиальное позиционирование, заявил он.