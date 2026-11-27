«Это говорит о том, что иранцы поняли: российское качество очень высокое», — резюмировал господин Дубовик. Спикер отметил, что иранские производители уже пытаются выпускать собственные безалкогольные напитки под видом пива, однако потребители воспринимают их именно как напитки, а не как пиво. При этом российский продукт сохраняет премиальное позиционирование, заявил он.