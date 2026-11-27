«Во "ВКонтакте" — 84% участников против, в "Дзене" — 71%. Если бы на перевале появился православный крест, то вскоре рядом возникли бы знаки других конфессий. При том что это исторически земля манси, у которых вообще своя вера. Более того, я считаю, что устанавливать какие-либо знаки на перевале Дятлова пора прекратить»,— говорится в сообщении фонда.