На перевале Дятлова решили не устанавливать православный крест
Фонд памяти группы Дятлова отказался от идеи установить православный крест на перевале Дятлова. Такое решение последовало после голосования на площадках «ВКонтакте» и «Дзен», большинство участников которого высказались против инициативы, сообщили в соцсетях фонда.
«Во "ВКонтакте" — 84% участников против, в "Дзене" — 71%. Если бы на перевале появился православный крест, то вскоре рядом возникли бы знаки других конфессий. При том что это исторически земля манси, у которых вообще своя вера. Более того, я считаю, что устанавливать какие-либо знаки на перевале Дятлова пора прекратить»,— говорится в сообщении фонда.
Инициативу установить крест ранее предложил священник из Казани. Однако, как отметили в фонде, представители церкви в Екатеринбурге также отнеслись к этой идее скептически, добавив, что для поминовения погибших достаточно проводить на перевале панихиды без установки дополнительных символов.
Трагедия на перевале Дятлова произошла в 1959 году. Тогда погибли девять участников турклуба Уральского политехнического института. Руководил группой Игорь Дятлов. В июле 2020 года Андрей Курьяков, замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО, объявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина. Однако новые данные опровергли данное развитие событий. Члены группы похоронены на Михайловском и Ивановском кладбищах в Екатеринбурге.
Аналогичная инициатива об установке на перевале православного креста возникала около 15 лет назад. Тогда проект получил благословение архиепископа Викентия и финансовую поддержку, однако его не реализовали после возражений руководителя фонда Юрия Кунцевича.
«На перевале достаточно много разных знаков. И на останце, и на месте палатки группы Дятлова. Даже непонятный памятник альпинистам установили на перевале, который потом благополучно упал. Всем, кто установил эти знаки, спасибо, но, наверное, уже хватит. Пусть перевал Дятлова сохранится в таком виде!»,— заявили в фонде.