«Нераскрываемых преступлений не существует»

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Свердловской области состоит из десяти отделов, сотрудники которых занимаются как изъятием следов с места преступления, так и исследованием широкого спектра объектов: от следов рук до высокотехнологичных радиотехнических устройств, от восстановления внешнего облика человека по черепу до идентификации лица по созданному им устному или письменному тексту. Ежегодно специалисты проводят около 40 тыс. экспертиз. Начальник регионального экспертно-криминалистического центра Андрей Костин рассказал «Ъ-Урал» о работе уральских криминалистов, их участии в расследовании громких уголовных дел прошлых лет, в том числе о таинственной гибели группы Дятлова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Костин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Костин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Чем занимается экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Свердловской области?

— Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Свердловской области объединил в себе десять отделов, каждый из которых специализируется на определенных видах экспертиз.

К первому отделу относятся эксперты-криминалисты. Они выезжают на осмотр места происшествия, в их функционал входит сбор и фиксация следов на месте происшествия, а также производство так называемых традиционных криминалистических видов экспертиз.

Аккумулированием и проверкой всей изъятой следовой информации занимаются сотрудники отдела криминалистических учетов. В данном отделе ведется учет и наполнение специальных баз данных по таким видам следов как: следы рук, обуви и транспортных средств, огнестрельного оружия и составных частей боеприпасов, поддельных денежных купюр и ценных бумаг, субъективных портретов разыскиваемых лиц, а также ряда более специфических объектов, например, учет черепов неопознанных трупов. Следы разных видов, изъятых на осмотрах мест происшествия, поступают на учет после исследований и экспертиз, при проведении которых удается обнаружить дополнительную следовую информацию — в частности изначально невидимые невооруженным глазом следы на предметах.

Специфика работы биологического отдела заключается в исследовании следов органического происхождения от шкур животных до структуры ДНК, содержащейся различном биологическом материале, оставленном подозреваемыми лицами на месте преступления. Кроме того эксперты-биологи восстанавливают внешний облик по черепу, чтобы установить прижизненный вид неопознанных трупов, а также восстанавливают кожный покров кистей рук для дальнейшего исследования папиллярных узоров в целях установления личности неопознанных трупов.

Отдел физико-химических исследований занимается экспертизами металлов и минералов (в том числе драгоценных), сплавов, резины и полимеров, а также исследованием горючих и спиртосодержащих жидкостей. Одним из важнейших направлений, на котором специализируется сотрудники отдела, является исследование наркотических и психотропных веществ. Исследование наркотиков осуществляется в течение дежурных суток для своевременной оценки массы и вида наркотического средства и, соответственно, определения тяжести преступления.

Еще один специальный отдел проводит технические виды экспертиз, которые включают в себя исследование технического состояния транспортных средств и причин, приведшим к ДТП. Кроме того, эксперты данного отдела занимаются установлением причин пожаров, взрывов, а также исследованием взрывных устройств и взрывчатых веществ. В связи с текущей неспокойной военно-политической обстановкой, к сожалению, все чаще встречаются случаи взрывов, спровоцированные изготовлением самодельных взрывных устройств, и факты преднамеренных поджогов объектов критически значимой инфраструктуры. Соответственно, востребованность данных видов экспертиз ежегодно возрастает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаборатория экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лаборатория экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Два отдела занимаются исследованием финансовых преступлений, а именно: производством бухгалтерских, финансово-аналитических, а также товароведческих экспертиз. В данных отделах проводятся экспертизы по деятельности финансовых пирамид наносящих значительный материальный ущерб широким слоям населения.

Существует отдел, занимающийся исследованием непосредственно личности преступника, в него включены три лаборатории:

психофизиологическая, проводящая исследование лица при помощи полиграфа;

фоноскопическая и фото-, видеотехническая, занимающаяся идентификацией лица по его голосу и речи на аудизоаписях, а также внешнему облику на видеозаписях;

лингвистическая и автороведческая, устанавливающая смысловое понимание текстов и принадлежность конкретного автора к их созданию.

Специальный отдел компьютерных и радиотехнических экспертиз осуществляет поиск и изучение информации, содержащейся в компьютерах, мобильных устройствах и на цифровых носителях. В обязанности отдела входит и проведение радиотехнических экспертиз, в ходе выполнения которых изучаются прослушивающие устройства, устройства скрытой видеофиксации и иные устройства слежки, сигнализации на автомобилях.

Еще один важный отдел — методический, сотрудники этого отдела занимаются методическим обеспечением экспертно-криминалистического центра. Здесь проводится обучение кадров для экспертных служб всех городов области. Отделом ведется аналитическая работа, обобщающая результаты всей экспертно-криминалистической деятельности подразделений Свердловской области.

— Сколько экспертиз экспертно-криминалистический центр и областные подразделения производят в год?

— Совокупно экспертами по всей области выполняется 30-40 тысяч экспертиз в год, проводятся десятки тысяч осмотров мест происшествий.

— Сколько человек задействовано в работе экспертно-криминалистического центра и экспертных подразделений в городах Свердловской области?

— В экспертно-криминалистическом центре работает 150 экспертов, в области еще около 200 сотрудников. Самые крупные городские отделы у нас есть в Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

— Как вы решаете проблему с нехваткой кадров?

— Нехватка кадров, безусловно, тяжелый вопрос. Новые поколения экспертов-криминалистов мы стараемся готовить уже начиная с выпускников школ. Ежегодно проводим профориентационные мероприятия — посещаем школы Екатеринбурга и Свердловской области, где рассказываем о профессии судебного эксперта.

Выпускникам, решившим связать свою судьбу с экспертной службой, мы помогаем с поступлением в Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя и Волгоградскую академию МВД России. Например, в этом году вернулись из Волгограда и приступили к служебным обязанностям пять человек. Двое выбрали местом службы Новоуральск, по одному — Красноуфимск, Заречный и Екатеринбург.

Взаимодействуем с вузами: Уральским федеральным университетом, Уральским государственным горным университетом, Уральским государственным лесотехническим университетом и Уральским государственным университетом путей сообщения. Занимаемся подбором выпускников по определенным направлениям специальных видов экспертиз: химическим, бухгалтерским, строительным и т.д.

Молодежи мы стараемся объяснять, что служба в МВД — это возможность быть полезным своей стране и обществу, а также жить стабильно в это непростое время.

Поступая в высшие учебные заведения системы МВД, еще молодые люди начинают свой официальный трудовой путь: непосредственно сразу начинается выработка трудового стажа, присваивается специальное звание, и даже будучи студентом, он уже является действующим сотрудником МВД с причитающимися выплатами и льготами. Студент находится в коллективе, где за ним присматривают, организуют его досуг и обучение, одевают, кормят. Все время и внимание студентов направлено, по большому счету, только на саморазвитие и учебу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Костин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Костин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Какими качествами должен обладать криминалист?

— Криминалист в первую очередь должен быть внимательным. Приезжая на осмотр места происшествия, необходимо погрузиться в детали. Например, когда произошла кража с проникновением в помещение, оценить обстановку сперва непросто. Все предметы зачастую выглядят сломанными, разбросанными и перевернутыми, непонятно, с чего начать осмотр. Поэтому нужно, так скажем, уметь смотреть на ситуацию со стороны, иметь образность мышления, воссоздавать картину происшествия. Следует установить границы осмотра, расположение предметов, как они могли быть перемещены, найти следы проникновения в помещение, следы отхода и похода преступника.

Не менее важным качеством для криминалиста является аналитическое мышление и способность связывать факты между собой. Наблюдательность, терпеливость и усидчивость тоже играют важную роль при исследовании уже изъятых следов и объектов.

— В каких резонансных уголовных делах Свердловской области и Екатеринбурга принимали участие криминалисты?

— Мы участвовали в осмотрах мест происшествий по уголовному делу «Уктусского стрелка», идентифицировали пулю, изъятую из тела жертвы. Принимали участие в осмотрах места происшествия в Каменск-Уральском, где при неочевидных обстоятельствах была убита 16-летняя девушка. Проверялась версия о том, что ее специально опоили одурманивающими составами, так как это все произошло недалеко от вокзала. В итоге убийца был установлен и сознался под грузом доказательств его причастности к преступлению.

По делу об убийстве шестилетнего мальчика Далера мы выезжали на осмотр квартиры. В данном случае необходимо было установить причастны ли к убийству близкие родственники, так как зачастую преступление может быть инсценировано, чтобы следствие навести на ложный путь, как впрочем и вышло в случае этой трагедии.

Когда произошел взрыв дома в Нижнем Тагиле, мы отправляли туда передвижную криминалистическую лабораторию, пожаротехника и взрывотехника. Первоначально следственно-оперативная группа собирала информацию от очевидцев. Было понятно, что эпицентр взрыва был на нижних этажах. После чего установлено, что причина происшествия — объемный взрыв топливно-воздушной смеси. Чтобы исключить нахождение самодельных взрывных устройств мы производили различные смывы и анализировали химический состав изъятых объектов. К утру следующего дня по итогам анализа полученной информацию стало ясно, что причиной взрыва все же явилась утечка газа.

— Расскажите про работу криминалистов в 1990—2000-е годы?

— Преступления 1990-2000-х годов и на сегодняшний день продолжают раскрываться. И все улики, собранные тогда, повторно исследуются с помощью новых технологий. Вследствие чего во мне с каждым годом все устойчивее укореняется понимание, что нераскрываемых преступлений не существует. Рано или поздно все равно каждую из улик появится возможность исследовать и оценить должным образом, так как прогресс не стоит на месте, и на вооружении органов внутренних дел появляется все более совершенная криминалистическая техника.

Когда я начинал службу в МВД в 90-е годы, кассирам в магазине предлагали сопоставимую зарплату. А бывали периоды в то время, что и не платили зарплату вовсе. Случалось, что на осмотр места происшествия ехать не с чем — отсутствуют необходимые инструменты и расходные материалы. Например, в протоколе осмотра запросто могли написать: съемка не производилась ввиду отсутствия фотоматериалов. Однако работали мы все равно в те времена очень много, находили в себе силы и технические возможности.

Когда я только начинал службу в качестве стажера, меня привлекли к осмотру места происшествия по факту заявления мужчины о пропаже жены. Мы со следственно-оперативной группой проследовали на осмотр квартиры и искали там следы крови. В ходе осмотра поначалу ничего не удавалось обнаружить. Однако когда начали осматривать дверь в прихожую, то заметили очень мелкие крапинки, а за ней — вытянутые брызги, расположенные под очень острым углом. По расположению брызг было установлено, что трагические события разворачивались все-таки в прихожей, кровавые подтеки были обнаружены на полу. По результатам осмотра было установлено, что муж убил и расчленил свою супругу именно в квартире. Крови было очень много, но мужчина решил, что если он покрасит поверхность пола, то следов уже никто не найдет, но эта хитрость ему не помогла избежать справедливого наказания.

В тот же год в моей практике случился похожий инцидент. Снова пропала женщина. Прибыли с коллегами на осмотр квартиры, снова явных следов первоначально не было обнаружено. Тогда я обработал кафель в ванной комнате специальным составом, после чего после выключения света стало возможно увидеть, что вся поверхность ванной комнаты была залита кровью, которую пытались смыть. Однако специальный состав ярко продемонстрировал следы жидкости биологического происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Свердловской области Андрей Костин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Свердловской области Андрей Костин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Какие необычные экспертизы проводили ваши сотрудники?

— В августе 1944 года на Ямале подводная лодка вооруженных сил нацистской Германии потопила советский транспортный пароход, перевозивший продовольствие. На нем находились гражданские и военные люди.

В ходе обстрела все пассажиры погибли. Данное судно с трупами на борту нашли только в наше время. У погибших при себе имелись документы, которые со временем, естественно, практически полностью истлели. Наши криминалисты смогли установить, что люди были именно с конкретного транспортного судна. Благодаря сохранившейся записной книжке удалось достоверно установить личность одного из погибших.

В 2019 году возобновлялось расследование уголовного дела по факту гибели в 1959 году группы Дятлова. С учетом перепада высот, наложением на топографическую карту и исследованием фотографии шестидесятилетней давности, мы смогли установить место, где размещался лагерь группы. Впоследствии появилась возможность определить точное место для осмотра следственно-оперативной группы.

Было много версий гибели туристов, одна из которых — сход лавины. Однако новые данные опровергли данное развитие событий.

— Как составляется субъективный портрет преступника? На какие приметы потерпевшие чаще всего обращают внимание?

— Люди в преступниках зачастую отмечают совершенно разные приметы. Кому-то запоминается цвет глаз, кому-то форма ушей. Особенность в том, что нельзя надолго откладывать составление субъективного портрета. Сейчас все чаще граждане сталкиваются с мошенничествами, особенно эта практика затрагивает пожилых лиц. Некоторые потерпевшие не могут вспомнить приметы в силу возраста — ухудшения зрения или памяти, а также в силу психологического аффекта от случившегося преступления.

Здесь нужно изначально дать человеку прийти в себя и успокоиться. Субъективный портрет — то же самое, что след обуви или отпечаток пальца, только зафиксированный в памяти, в мозгу человека. Нужно постепенно расспрашивать, даже если человек говорит, что ничего не может вспомнить.

Сначала потерпевший начнет восстанавливать в памяти пол преступника, затем рост, цвет волос. И если постепенно и планомерно вести беседу, то можно прийти от простого к сложному. В большинстве своем, субъективные портреты составляются с помощью специального программного обеспечения. Кроме того, наши сотрудники проходят специальные курсы по подготовке для составления субъективных портретов, в том числе, карандашным рисунком от руки. У нас на данный момент есть два таких специалиста.

На самом деле, субъективные портреты крайне эффективны в поиске преступника. У нас был пример, когда несколько лет назад двое мужчин украли с улицы девочку, посадили к себе в машину и увезли. Ее смогли обнаружить только уже наутро.

Из показаний девочки следовало, что похитители несколько часов держали ее в квартире. Затем поместили ее в большую сумку и вывезли в лес. Однако она сумела выбраться, сбежать и выйти на дорогу. Эксперт составил со слов девочки субъективный портрет, но поначалу это не дало результатов.

Потом был проведен осмотр места происшествия, откуда девочку похитили. Обнаружили разбитые очки одного из преступников. Повторно был составлен портрет с учетом очков. Его потом демонстрировали по телевидению и опубликовали в печатных СМИ, благодаря чему преступников в итоге смогли установить и задержать.

— Какой срок давности у улик?

— По уликам сроков давности как таковых нет. Потожировые следы папиллярных линий рук со временем конечно высыхают, но при использовании определенных методов их можно привести в состояние, при котором они станут видимыми. Возможно восстановить отпечатки, подвергнутые термическому воздействию, только требуются порошки специальных химических составов.

— Каковы виды самых распространенных преступлений, с участием в расследовании которых вы сталкиваетесь?

— Сейчас самое распространенное — мошенничество. Преступные инструменты все время модернизируются. Частыми примерами являются социальная инженерия и финансовые пирамиды. Мерами борьбы с этим видом преступлений является только осведомленность граждан и проведение профилактических бесед с ними, так как значительно проще превентивно воздействовать на предупреждение такого рода преступлений.

— Какие ключевые показатели эффективности вашей работы?

— Одним из основных показателей является результативность привлечения наших специалистов к осмотру мест происшествий. Существует коэффициент, который демонстрирует, насколько процентов мы обеспечиваем эффективность расследования преступлений. В частности, эксперт должен обязательно привлекаться на все осмотры мест происшествий, которые проводятся в ходе расследования преступлений против личности: убийства, изнасилования, грабежи. Еще один важный показатель — эффективная работа, т.е. обнаружение, фиксация и изъятие максимального количество следовой информации, на осмотрах так называемых следоемких преступлений, например, ограбления или кражи с проникновениями,.

— С какими трудностями в работе вы сталкиваетесь?

— Основная трудность состоит в том, что современные преступники все чаще используют для своих деяний новейшие и передовые технологии, и для меня, как для начальника, важно, чтобы эксперты успевали за этим развитием. Для этого требуется постоянное повышение уровня квалификации моих сотрудников и надо держать под постоянным контролем регулярное обеспечение экспертов материально-техническими средствами.

Материал подготовлен при содействии руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых

Беседовала Мария Шараева